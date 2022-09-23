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  4. Cemaat namaz kılarken camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdi! Alkollü turist sınır dışı edildi

Cemaat namaz kılarken camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdi! Alkollü turist sınır dışı edildi

23.09.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Sabah namazı sırasında cemaat namaz kılarken elinde kazma ve ayakkabıyla camiye giren alkollü turistin sınır dışı edildiği öğrenildi. Rus turistin o anları ise caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

lay, Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Çetin Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah namazında cemaat namaz kılarken duvardan atlayarak camiye giren ve alkollü olduğu iddia edilen Rus turist, cami müştemilatından aldığı kazmayı da eline alarak ayakkabıyla camiye girdi. Cemaatin namaz kıldığı anlarda önce kazmayı duvar kenarına bırakıp sonra camları kapatmaya çalışan turistin camiye girişi, o anda olaya şahit olan caminin karşısındaki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.

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SINIR DIŞI EDİLDİ

Camiye giren güvenlik görevlileri duvara bırakılan kazmayı alıp Rus turisti camiden çıkardı. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalanan Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya cami rus turist
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