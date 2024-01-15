Cennet hurması (Trabzon Hurması) nedir? Cennet Hurması faydaları nelerdir?

Sağlıklı bir yaşam sürmek herkesin dileğidir ancak sağlıklı bir yaşam için çok sayıda ilke vardır. En gerekli ve en temel kabul edilen ilkelerden biri ise organik ve sağlıklı beslenmektir. Doktorların da uygun gördüğü bu beslenme şekli, kişiden kişiye değişebilir. Aynı zamanda tüketilmesi gereken besinler konusunda da değişiklik yaşanabilmektedir. Bu nedenle, eğer özel bir beslenme uygulanmak isteniyor ise mutlaka bu alanda uzman bir doktordan tavsiye almak önemlidir.

Sınırı aşmadan, mümkün olabildiği kadar taze meyve ve sebze tüketmek, tam taneli olan tahıl ürünlerini tercih etmek ve dışarıda yemek yemek yerine evde yapılan yemekleri yemek genel olarak bilinen sağlıklı beslenme kuralları arasında yer alır. Birçok yararı ile bilinen cennet hurması ya da diğer adı ile Trabzon hurması da sağlıklı beslenme adına tavsiye edilen besinlerden biridir.

Cennet hurması nedir?

Cennet hurması, son derece zengin lif ve mineraller içermesi ile sağlıklı beslenme konusunda en destekleyici ve besleyici yiyeceklerden biri kabul edilmiştir. İçeriğinde yer alan demir, enerjiler, antioksidan etki ve çeşitli vitaminler sayesinde birçok hastalığa da iyi geldiği bilinmektedir.

Cennet hurması, Diospyros türünde olan ağaçlar sayesinde elde edilebilen bir meyve türüdür. Ana vatanının Çin olduğu bilinen cennet hurması, Türkiye’de en çok Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde yetişmektedir.

Trabzon hurması nedir?

Cennet hurmasının bir diğer adı da Trabzon hurmasıdır. Halk arasında genel olarak Trabzon hurması adı ile anılır. Ülkemizde en çok üretildiği bölgelerden biri de Karadeniz bölgesidir. Bu ismi de bu özelliğinden aldığı da bilinmektedir.

Trabzon hurması adı verilmesinin asıl nedeni bu meyvenin ülkemize ilk olarak girdiği yerin İpek Yolu olmasıdır. İpek Yolu’nun da son durağı Trabzon şehri kabul edilmektedir. Bu gerekçe ile ülke genelinde cennet hurması Trabzon hurması adı ile de bilinmektedir.

Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Cennet hurması diğer adı ile Trabzon hurması faydaları çeşitlilik gösteren meyveler arasında yer almaktadır. Faydaları, içerdiği vitaminlerden ve minerallerden kaynaklıdır. Hem yaş olarak hem de kurutulmuş hâli ile birçok faydasının olduğu bilinir. Yine de her besin gibi fazla tüketilmesi ve farklı bünyelerde olumsuz etkilerinin olma ihtimali düşünülerek doktora danışılmadan düzenli ve sürekli tüketilmesi doğru olmayacaktır. Aksi takdirde cennet hurması faydalarından ziyade özellikle alerjik bünyeler için zararı olabilecek besinler arasında yer alabilir.

Trabzon hurmasının faydaları şunlardır:

Kalp sağlığını korur.

Kansızlığa iyi geldiği bilinir.

Beyin fonksiyonlarını çalıştırıcı etkisi olduğu kabul edilir.

İltihapları azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Yorgunluğa iyi gelir.

Enerji verir.

Güçlü bir antioksidan etkisi olduğu bilinir.

Çocuklar için kemikleri güçlendiricidir.

Kolestrol ile savaşmaya yardımcıdır.

Mide için koruyucudur.

Göz sağlığına iyi gelir.

Cilt sağlığı konusunda destekleyicidir.

İdrar yolu sorunlarını gidermede destek olur.

Cennet hurmasında ne vitamini var?

Cennet hurması, içerdiği çeşitli vitaminler ve mineraller sayesinde birçok açıdan sağlığa faydalıdır. Bilinen faydaları kesinlik göstermemekle birlikte bilinçsizce ve fazla miktarlarda tüketilmesi zararlı da olabilir. İçeriğindeki vitaminler ve faydalı maddeler şunlardır:

A vitamini

Lif

Kalsiyum

C vitamini

Antioksidanlar

Demir

Potasyum

Beta karoten

Sodyum

Yağ (0.3 oranında)

Cennet hurması böbreklere zarar verir mi?

Her besin için geçerli olan yan etki olasılığı, cennet hurmasının bilinçsizce ya da gerekenden fazla tüketilmesi durumları için de söz konusudur. İçeriğinde çok fazla oranda potasyum bulunan cennet hurmasının bu özelliği ile bazı uzmanlar tarafından çeşitli sorunlara yol açabileceği açıklanmıştır.

Verebileceği zararlardan etkilenebilecek kişilerin başında böbrek rahatsızlığı olan kişilerin geldiği bilinmektedir. Böbrek hastalığı olan kişiler, cennet hurmasının içeriğindeki potasyum oranının yüksekliği nedeni ile ani kalp durması gibi hayati sonuçlar içeren bir soruna yol açabileceğinin düşünülmekte olduğu bilgisini unutmamalıdır.





