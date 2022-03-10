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Çernobil Nükleer Enerji Santrali ile ilgili çarpıcı iddia! "Bunu yapamayacaklar"

10.03.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Çernobil Nükleer Enerji Santrali’ni ele geçirmesinden sonra Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna, santralde üretilen elektriğin Rusya tarafından Kırım ve Donbass’a aktarılmak istendiğini duyurarak "Ancak bunu fiziken yapamayacaklar" dedi.

Çernobil Nükleer Enerji Santrali ile ilgili çarpıcı iddia! "Bunu yapamayacaklar"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi 15'inci gününde! Ukrayna'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ukrayna, Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nde üretilen elektriğin Rusya tarafından Kırım ve Donbass’a aktarılmak istendiğini duyurdu.

"BUNU FİZİKEN YAPAMAYACAKLAR"

Rusya’nın Çernobil Nükleer Enerji Santrali’ni ele geçirmesinin ardından Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (ENERGOATOM) santral hakkında açıklama yaptı. ENERGOATOM tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nde üretilen elektriği Kırım ve Donbass’a aktarmak istiyor. Ancak bunu fiziken yapamayacaklar" denildi.

Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nde dün elektrik kesilmiş ve jeneratörler devreye girmişti. Nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceği ve soğutma sisteminin çalışmayacağından dolayı santralin riske gireceğinin açıklanmasının ardından Rusya Enerji Bakanlığı, nükleer santrale Belarus üzerinden yeniden elektrik verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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