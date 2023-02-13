Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ”Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu” video serisi yayınlandı

Deprem gibi afetler sonrası yaralılara ilk müdahale ve tedavi süreçleri konusundaki bilgileri güncelleme amaçlı hazırlanan “Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu”, yaşanan depremler sonrası kısa bir sürede çekimleri tamamlanarak yayına hazır hale getirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin konuya ilişkin bilgilendirmeler yaptığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Açık ve Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yayına hazırlanan 30 bölümlük video serisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi web sayfası (cerrahpasa.iuc.edu.tr) ve resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.