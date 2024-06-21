HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cesetleri bulunmadan önceki gün kavuşmuşlar! Hakkari'yi sarsan gizemli olayda sır perdesi aralanıyor

Cesetleri bulunmadan önceki gün kavuşmuşlar! Hakkari'yi sarsan gizemli olayda sır perdesi aralanıyor

21.06.2024 14:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari iki kişinin cesetlerinin dairede bulunmasını konuşuyor. Gizemli olayın sır perdesi aralanmaya başladı. Apartman görevlinin tesadüfen fark ettiği cansız bedenlerden birinin Fatma Nur Bezen'e (24), diğerinin ise Muhammet Uzun'a (31) ait olduğu belirlenmişti. Sır gibi olaya ışık tutacak bir ipucu gün yüzüne çıktı: O detay bir gün öncesine ait...

Cesetleri bulunmadan önceki gün kavuşmuşlar! Hakkari'yi sarsan gizemli olayda sır perdesi aralanıyor

Yüksekova'da bir binanın 4'üncü katında cansız halde bulunan Fatma Nur Bezen ile Muhammet Uzunun cenazeleri memleketlerine gönderildi. Dairede cesetleri bulunan çiftin bir gün önce bir araya geldiği gün yüzüne çıktı.

259466_HAKKARININ-YUKSEKOVA-ILCESINDE-BINANIN-

KAPICI APARTMANI TEMİZLERKEN CESETLERİ BULDU

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

259467_HAKKARININ-YUKSEKOVA-ILCESINDE-BINANIN-

Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

259468_HAKKARININ-YUKSEKOVA-ILCESINDE-BINANIN-

EVVELSİ GÜN KIZ ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

259469_HAKKARININ-YUKSEKOVA-ILCESINDE-BINANIN-

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Korkunç olay! Silahla vurulmuş halde bulundular Korkunç olay! Silahla vurulmuş halde bulundular

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu yalanladı!İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu yalanladı!
Teröristlerle sıcak temas! Bir asker şehit olduTeröristlerle sıcak temas! Bir asker şehit oldu
Görürseniz zarar vermeyin! Bu böcekler Türkiye'de korumaya alındı: Birçok faydası varGörürseniz zarar vermeyin! Bu böcekler Türkiye'de korumaya alındı: Birçok faydası var
Anahtar Kelimeler:
Hakkari ceset
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray’la anlaştığı iddia edilen Batshuayi'nin eşi isyan etti

Galatasaray’la anlaştığı iddia edilen Batshuayi'nin eşi isyan etti

Fırlayacak gibi duran gözleri dünyayı ağlattı! 'Ben de ölürüm! Öyle hissediyorum'

Fırlayacak gibi duran gözleri dünyayı ağlattı! 'Ben de ölürüm! Öyle hissediyorum'

Doğum teşvikinde yeni detaylar belli oldu! Gündem olacak o destek ilk kez masada!

Doğum teşvikinde yeni detaylar belli oldu! Gündem olacak o destek ilk kez masada!

İzmir'de tecavüzcü sapığa gece yarısı suçüstü

İzmir'de tecavüzcü sapığa gece yarısı suçüstü

Bakan Şimşek: "Bari otobüs parasını verseydiniz"

Bakan Şimşek: "Bari otobüs parasını verseydiniz"

Diyarbakır'da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı... 6 ölü, 9'u ağır 43 yaralı

Diyarbakır'da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı... 6 ölü, 9'u ağır 43 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.