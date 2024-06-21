Cesetleri bulunmadan önceki gün kavuşmuşlar! Hakkari'yi sarsan gizemli olayda sır perdesi aralanıyor

Yüksekova'da bir binanın 4'üncü katında cansız halde bulunan Fatma Nur Bezen ile Muhammet Uzunun cenazeleri memleketlerine gönderildi. Dairede cesetleri bulunan çiftin bir gün önce bir araya geldiği gün yüzüne çıktı.

KAPICI APARTMANI TEMİZLERKEN CESETLERİ BULDU

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

EVVELSİ GÜN KIZ ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





