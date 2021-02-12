Çeşme'yi vuran hortum sonrası Bakan Pakdemirli'den açıklama

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortumla ilgili gerekli uyarılar yapılmıştır. Rüzgar ortalaması dün itibariyle 80 km'nin üzerinde. Hortum hadisesi 70 yılda bir görünen diyebiliriz ama 2 defa. Biri 2010'da... Bu kadar güçlü değil. Evlerin içine giren, insanları alıp savuran, eşyaları metrelerce uzağa götüren, araçları deviren büyük bir hasar söz konusu.

16 hasta taburcu edildi, 2 hastanın da tedavileri devam ediyor. 22 araç hasar gördü, 4 teknenin battığını bir teknenin de hasar gördüğünü görüyoruz. 700 dönüm sera alanının etkilendiğini gördük. Ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi sigortalı. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yaptırmamız lazım. Urla'daki çiftçilere TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız.



