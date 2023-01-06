Cevahir AVM çalışma saatleri nedir? Cevahir AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul’un şişli ilçesinde bulunan Cevahir AVM, Avrupa’nın en büyük Alışveriş merkezlerinden birisidir. 6 katlıdır ve içerisinde 230 adet mağazası bulunur. Alışveriş merkezine gelen müşterilerin araçları için 2500 kapasiteli otoparkı vardır. Tiyatro ve bowling salonları ile müşterilerin verimli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlar. Cevahir AVM ulaşımı da oldukça kolaydır. Mecidiye metro istasyonunun şişli çıkışına doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca özel günlerde fırsatlar ve indirimler sunar. Bunların bazıları okula dönüş, Yılbaşı ve 14 Şubat indirimleridir. İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinden olan Cevahir AVM çalışma saatleri nedir?

Cevahir AVM saat kaçta açılıyor?

Cevahir AVM İstanbul’da yaşayanlar tarafından oldukça sevilen ve tercih edilen alışveriş merkezlerindendir. Cevahir AVM çalışma saatleri dâhilinde haftanın her günü binlerce müşteriye hizmet sunar. Cevahir AVM açılış saati çoğunlukla sabah saat 10.00 dur. İçerisinde yer alan mağazaların açılış saati Cevahir AVM çalışma saatleri ile farklılık gösterebilir. Cevahir AVM çalışma saatleri genellikle değişiklik göstermese de resmî günler ve dinî bayramlarda farklılık gösterebilir.

Cevahir AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri müşterilerin kısa sürede daha kolay alışveriş yaparak daha çok ürüne ulaşabilme imkânı sunar. Cevahir AVM içerisinde yer alan alışveriş mağazaları dışında müşterileri memnun etmek ve rahat alışveriş yapmaları için birçok hizmet sunar. Bunların bazıları wifi, vale ve mescit hizmetleridir. Zamanın nasıl geçtiğini fark edilmemesi AVM ye gitmeden önce kapanış saatlerinin öğrenme ihtiyacını getirir. İstanbul'da binlerce müşteri tarafından tercih edilen ve mesai saatleri merak edilen Cevahir AVM kapanış saati 22.00’dır. AVM içerisinde bulunan tiyatro ve mağazaların kapanış saati Cevahir AVM çalışma saatleri ile farklılık gösterebilir.

Cevahir AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Cevahir AVM çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu günlerinde aynıdır. Cevahir AVM haftanın 7 günü müşterilere hizmet vermektedir. Hafta içi ile hafta sonu benzer hizmet saatleri olan Cevahir AVM hafta sonu çalışma saatleri bir değişiklik olmadığı sürece hafta içiyle aynıdır. Cevahir AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati: