Chanel defilesine 'kaynak yaptı', görevlileri peşinden koşturdu

Paris Moda haftası kapsamında yeni koleksiyonunu görücüye çıkaran Chanel defilesi, davetsiz bir konuk tarafından basıldı. Modeller yürürken bir anda podyuma fırlayarak sıraya ‘kaynak yapan’ konuğun, markanın alameti farikası olan kazayağı desenli siyah beyaz tüvit bir takım elbise giymesi dikkat çekti.

Davetsiz misafirin komedyen Marie S’Infiltre olduğu açıklandı. İstifini bozmayan S’Infiltre’nin yürüyüşü, defileyi kaydeden konukların videolarına da an be an yansıdı.

Best @chanel finale video ever: Spot the catwalk- crasher! And spot the security guys running after her! #PFW pic.twitter.com/Wztgsj3jVq — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 1 Ekim 2019

Birkaç dakikalık karışıklığın ardından durumu fark eden güvenlik görevlileri S’Infiltre’nin peşinden koşarken, komedyeni durduran model Gigi Hadid oldu. S’Infiltre’nin yolunu kesen Hadid, omzundan tutarak podyum dışına inmesini sağladı.

Marie S’Infiltre’nin defileye nasıl giriş yaptığı bilinmiyor. Bu tarz şovlara giriş için genelde resmi bir davet ve kimlik gerekiyor.

