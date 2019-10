Chanel defilesine 'kaynak yaptı', görevlileri peşinden koşturdu

Paris Moda haftası kapsamında yeni koleksiyonunu görücüye çıkaran Chanel defilesi, davetsiz bir konuk tarafından basıldı. Modeller yürürken bir anda podyuma fırlayarak sıraya ‘kaynak yapan’ konuğun, markanın alameti farikası olan kazayağı desenli siyah beyaz tüvit bir takım elbise giymesi dikkat çekti.

Davetsiz misafirin komedyen Marie S’Infiltre olduğu açıklandı. İstifini bozmayan S’Infiltre’nin yürüyüşü, defileyi kaydeden konukların videolarına da an be an yansıdı.

Best @chanel finale video ever: Spot the catwalk- crasher! And spot the security guys running after her! #PFW pic.twitter.com/Wztgsj3jVq