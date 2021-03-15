Charlie Hebdo'nun Meghan Markle karikatürüne tepki

Fransız dergisi Charlie Hebdo, George Floyd'un öldürülmesini yeniden canlandırır gibi görünen ve Kraliçe Elizabeth'in, Meghan Markle'ın boğazına diziyle bastırırken çizildiği karikatürüne yer verilen en son sayısının kapağı nedeniyle geniş çevrelerce topa tutuldu.

Independent'in haberine göre, karikatürün yanındaki başlıkta "Meghan neden Buckingham Sarayı'nı terk etti?" ifadeleri yer alırken, Sussex Düşesi bu soruyu Kraliçe'nin dizinin altından "Çünkü artık nefes alamıyordum" diye cevaplıyor.

Siyahi bir erkek olan Floyd, geçen yıl beyaz bir polis memurunun neredeyse 9 dakika boyunca boynuna diziyle bastırması sonucu hayatını kaybetmiş ve bu olay dünya çapında "Siyahi Hayatları Önemlidir" protestolarının fitilini ateşlemişti.

Prens Harry ile evli Meghan Markle, yakın zaman önce eski talk şov sunucusu Oprah Winfrey'le bir araya gelerek Kraliyet Ailesi'nin etkin bir üyesi olduğu zamanlarla ilgili tartışmalı bir röportaj vermişti. Bu röportaj pazar günü ABD'de ve sonraki gün Birleşik Krallık'ta (BK) yayımlandı.