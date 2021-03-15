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Charlie Hebdo'nun Meghan Markle karikatürüne tepki

15.03.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Charlie Hebdo'nun Meghan Markle karikatürüne tepki

Fransız dergisi Charlie Hebdo, Kraliçe Elizabeth'in, Meghan Markle'ın boğazına diziyle bastırırken görüldüğü, ırkçı saldırı kurbanı George Floyd'un öldürülme anını taklit eden kapağı nedeniyle geniş çevrelerce topa tutuldu.

Fransız dergisi Charlie Hebdo, George Floyd'un öldürülmesini yeniden canlandırır gibi görünen ve Kraliçe Elizabeth'in, Meghan Markle'ın boğazına diziyle bastırırken çizildiği karikatürüne yer verilen en son sayısının kapağı nedeniyle geniş çevrelerce topa tutuldu.

Independent'in haberine göre, karikatürün yanındaki başlıkta "Meghan neden Buckingham Sarayı'nı terk etti?" ifadeleri yer alırken, Sussex Düşesi bu soruyu Kraliçe'nin dizinin altından "Çünkü artık nefes alamıyordum" diye cevaplıyor.

Siyahi bir erkek olan Floyd, geçen yıl beyaz bir polis memurunun neredeyse 9 dakika boyunca boynuna diziyle bastırması sonucu hayatını kaybetmiş ve bu olay dünya çapında "Siyahi Hayatları Önemlidir" protestolarının fitilini ateşlemişti.

Prens Harry ile evli Meghan Markle, yakın zaman önce eski talk şov sunucusu Oprah Winfrey'le bir araya gelerek Kraliyet Ailesi'nin etkin bir üyesi olduğu zamanlarla ilgili tartışmalı bir röportaj vermişti. Bu röportaj pazar günü ABD'de ve sonraki gün Birleşik Krallık'ta (BK) yayımlandı.

İki saatlik sohbet esnasında hem Meghan hem de Harry, ismini vermedikleri bir Kraliyet Ailesi üyesinin, oğulları Archie doğduğunda "ten renginin ne kadar koyu" olacağına dair endişelerini dile getirdiğini öne sürmüştü.

Düşes ayrıca BK'de yaşarken basının ve Kraliyet Ailesi'nin -Düşes'in tabiriyle "şirket"in- kendisine yönelik tavırları yüzünden intihara meyilli hale geldiğini açıkladı.

Markle'ın röportajı kurumsal ırkçılık ve Britanya monarşisinin manası üzerine dünya çapında bir tartışma başlattı. Bunun üzerine Buckingham Sarayı, Sussexlerin iddialarının "endişe verici" olduğunu ve bunların "özel olarak" inceleneceğini belirten bir açıklama yayımladı.

Charlie Hebdo'nun kapağı sosyal medyada "mide bulandırıcı" ve "endişe verici" gibi tabirlerle kınanırken, bazı Twitter kullanıcıları derginin hicvinin "düpedüz ırkçı" olduğunu savundu.

Irk eşitliği düşünce kuruluşu Runnymede Trust'un CEO'su Dr. Halima Begum, görselin Floyd'un ölümünü "küçük gördüğünü" ve bu süreç için "rencide edici olduğunu" söyledi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMEDİ

Dergi, geçmişte de rencide edici yayımlar yapmasına rağmen, henüz bu eleştirilere herhangi bir karşılık vermedi.

2015'te iki Fransız kardeş Said ve Cheriff Kouachi, Charlie Hebdo'nun bürosuna zorla girerek 12 kişiyi öldürmüştü.

Saldırı, derginin birçok kapağında İslam peygamberi Hz. Muhammed'i resmetmesinin ardından gerçekleşmişti. Müslümanlar, derginin kutsal değerlere küfrederek dünya çapında İslam'a karşı nefreti körüklemeye çalıştığını söylemişti.

Derginin yeni kapağındaysa Kraliçe, Floyd'un boynuna dizini koyan polis memuru Derek Chauvin olarak resmedildi. Karikatür, Floyd'un ailesinin Minneapolis Belediye Meclisi'nden 27 milyon dolarlık (205 milyon TL) bir tazminat aldığının açıklanmasıyla aynı zamana denk geldi.

Bu, ülke (ABD) tarihindeki en büyük miktara uzlaşma oldu.


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