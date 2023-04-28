ChatGPT'ye yeni özellik! Artık kullanıcıların bunu yapma imkanı var

OpenAI artık ChatGPT sohbet robotunu kullanırken, kullanıcılara sohbet geçmişini kapatma seçeneği sunuyor. Blog yazısına göre, bu ayar kapatıldığında önceki konuşmalar kaydedilmeyecek, bu konuşmalar yapay zeka (AI/YZ) modellerini eğitmeye yardımcı olmak için kullanılmayacak ve geçmiş çubuğunda görünmeyecek.
Şirket, sohbet geçmişi devre dışı bırakıldığında, yeni ChatGPT konuşmalarını 30 güne kadar saklamaya devam edecek. Ancak şirket, bu konuşmaları kalıcı olarak silmeden önce, yalnızca kötüye kullanımı izlemek amacıyla gerektiğinde inceleyecek.
Veri ayarları, ChatGPT hesabına giriş yaparak ve ardından ekranın sol alt köşesindeki e-posta adresinizin yanındaki üç noktayı seçerek yapılabiliyor. Bunun için izlemeniz gereken yol şöyle;
Öte yandan, OpenAI yeni bir ChatGPT Business aboneliği üzerinde çalıştıklarını da duyurdu. Şirket, ChatGPT Business'ı önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlıyor.