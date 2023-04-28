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ChatGPT'ye yeni özellik! Artık kullanıcıların bunu yapma imkanı var

28.04.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ChatGPT kısa sürede gündem oldu. ChatGPT ile ilgili araştırmalar ise devam ediyor. ChatGPT'nin önümüzdeki dönemde çıkacağı tahmin edilen GPT-5 dil modeli ile birlikte ilerleyişini artırması bekleniyor. Ancak olası bir GPT-5 çıkışına kadar, geliştirici firma OpenAI'nin ChatGPT'ye yeni özellikler de ekleneceği düşünülüyor. Nitekim OpenAI, dikkat çeken bir blog yazısıyla ChatGPTye gelen yeni bir özelliği açıkladı.

ChatGPT'ye yeni özellik! Artık kullanıcıların bunu yapma imkanı var

OpenAI artık ChatGPT sohbet robotunu kullanırken, kullanıcılara sohbet geçmişini kapatma seçeneği sunuyor. Blog yazısına göre, bu ayar kapatıldığında önceki konuşmalar kaydedilmeyecek, bu konuşmalar yapay zeka (AI/YZ) modellerini eğitmeye yardımcı olmak için kullanılmayacak ve geçmiş çubuğunda görünmeyecek.

30 GÜNE KADAR SAKLAMAYA DEVAM EDECEK ANCAK...

Şirket, sohbet geçmişi devre dışı bırakıldığında, yeni ChatGPT konuşmalarını 30 güne kadar saklamaya devam edecek. Ancak şirket, bu konuşmaları kalıcı olarak silmeden önce, yalnızca kötüye kullanımı izlemek amacıyla gerektiğinde inceleyecek.

chatgpt2

Veri ayarları, ChatGPT hesabına giriş yaparak ve ardından ekranın sol alt köşesindeki e-posta adresinizin yanındaki üç noktayı seçerek yapılabiliyor. Bunun için izlemeniz gereken yol şöyle;

  • Ayarlar (Settings) > Göster'e (Show) tıklayın
  • Sohbet geçmişini kapatmak için Sohbet Geçmişi ve Eğitim ayarını (Chat History & Training) kapatın.
  • ChatGPT tarafından toplanan bilgilerinizi indirilebilir bir dosya olarak almak için yeni Verileri dışa aktar (Export data) seçeneğini de seçebilirsiniz.
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CHATGPT BUSİNESS GELİYOR

Öte yandan, OpenAI yeni bir ChatGPT Business aboneliği üzerinde çalıştıklarını da duyurdu. Şirket, ChatGPT Business'ı önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlıyor.

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