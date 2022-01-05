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Chicago'da öğretmenler istedi, yüz yüze eğitim iptal edildi

05.01.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Chicago kentinde öğretmenler, artan koronavirüs vakaları sebebiyle halk okullarında yüz yüze eğitim yerine çevrim içi eğitime geçilmesini onayladı. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot ise karar nedeniyle Chicago Öğretmenler Sendikası'nı suçladı.

Chicago'da öğretmenler istedi, yüz yüze eğitim iptal edildi

Chicago Öğretmenler Sendikası, şehir yönetiminin sınıflarda eğitime devam edilmesi talebine rağmen okullarda çevrim içi eğitime geçilmesi konusunda oylama yaptı. Sendika üyelerinin yüzde 73’ü, çevrim içi eğitim yapılmasını oyladı.

CHICAGO'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM İPTAL OLDU

Buna göre Chicago'da okullarda yüz yüze eğitim durduruldu.

Öğretmenler Sendikasından yapılan açıklamada, "Bu zor kararı öğrencilerin ve toplumun güvenliği için almak zorunda kaldık." ifadesi paylaşıldı.

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BELEDİYE BAŞKANI SENDİKAYI SUÇLADI

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot ise sendikayı, hiçbir hazırlık yapılmadan çevrim içi eğitim konusunda son anda karar almakla suçladı.

Lightfoot, "Bu kararın öğrenciler ve ailelerin sağlığı ve durumu üzerinde yapacağı olumsuz etkiler nedeniyle ciddi endişe yaşıyoruz." dedi.

Okul çalışanlarının yüzde 91’nin aşılandığını ve salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Lightfoot, bu şekilde aniden çevrim içi eğitime geçişin çalışan aileleri zor durumda bırakacağını vurguladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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