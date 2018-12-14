"CHP, çıkarttığı işçilerin yerine başka işçiler aldı"

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yerel seçimde kazanacakları belediyelerde kimsenin işine son verilmeyeceği" açıklamasına, "CHP, geçen yerel seçimde İstanbul Beylikdüzü, Sarıyer, Maltepe ve Kartal belediyelerini aldığı zaman, ilk icraatı yüzlerce işçinin işine son vermek oldu. İdeolojik gerekçelerle çıkartılan işçilerin yerine başka işçiler alındı." cevabını verdi.

Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde ve CHP'nin kazanacağı belediyelerde hiç kimsenin işine son verilmeyeceği" açıklamasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında böyle bir açıklama yaptığını anımsatan Akbaşoğlu, "Ancak söylenenle gerçek maalesef bambaşka. Bu, zaten CHP klasiği olarak hepimizin bildiği bir gerçek." dedi.

Akbaşoğlu, CHP'nin geçen yerel seçimde İstanbul Beylikdüzü, Sarıyer, Maltepe ve Kartal belediyelerini aldığı zaman, ilk icraatlarının hemen yüzlerce işçinin işine son vermek olduğunu ifade etti.