HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'de Beyoğlu adaylığı için sürpriz isim: Can Selçuki! 14 Mayıs'tan iki gün önceki tahmini dikkat çekmişti...

CHP'de Beyoğlu adaylığı için sürpriz isim: Can Selçuki! 14 Mayıs'tan iki gün önceki tahmini dikkat çekmişti...

22.12.2023 07:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yerel seçimler için aday adayı oldu. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını tahmin eden kamuoyu araştırmacısı Selçuki, CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

CHP'de Beyoğlu adaylığı için sürpriz isim: Can Selçuki! 14 Mayıs'tan iki gün önceki tahmini dikkat çekmişti...

Mart ayında yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecine giren CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. 5 Aralık'ta adaylık başvurularının tamamlandığı partide bazı yerlerde adaylar ilan edilirken, bazı yerlerde de ön seçim yapılması kararlaştırıldı.

14 Aralık'ta 4'ü büyükşehir olmak üzere, 220'den fazla seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'de; 3'ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adayları da dün açıklandı.

CAN SELÇUKİ ADAY ADAYI OLDU

Aday belirleme sürecinin devam ettiği parti'de İstanbul Beyoğlu ilçesi için adaylık başvurusu yapanlardan Can Selçuki'nin ismi ise dikkat çekti.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada aday adaylığı başvurusunu yatığını duyurdu.

SELCUK

Selçuki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Kendimi bildim bileli siyasete ilgim oldu. Üniversite yıllarında CHP Gençlik Kolları’nda yöneticilik dahil birçok görevde bulundum. Hem Dünya Bankası’nda ekonomist olarak görev yaparken, hem de kendi kurduğum araştırma şirketimi yönetirken bu düstur ile çalışmaya, kendimi geliştirmeye gayret ettim.

Artık bu gayreti yaşadığım, çalıştığım, oğlumu büyüttüğüm Beyoğlu için göstermek istiyorum. Bu nedenle CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı için başvurumu yaptım.

Daha yaşanabilir, daha güvenli, daha huzurlu bir Beyoğlu için çok
iyi hazırlandım, çok çalıştım. Önümüzdeki günlerde, Beyoğlu için yaptığımız araştırmalarla şekillenen projeleri sizlerle paylaşacağım.

Ortak bir gelecek için, umudu yeniden yeşertmek için, Beyoğlu için yola çıkıyorum!"

14 MAYIS TAHMİNİ GÜNDEM OLMUŞTU

Selçuki, 14 Mayıs'taki seçimlerden iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını "tahmin eden" kamuoyu araştırmacısı olarak dikkat çekmişti.

GB4ujT5XcDwOoO2

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
32 ilde yüzlerce gözaltı! "Aralıksız devam edecek"32 ilde yüzlerce gözaltı! "Aralıksız devam edecek"
Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldıEmniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı
CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Beyoğlu CHP
En Çok Okunan Haberler
Onlar da kapsama giriyor: 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

Onlar da kapsama giriyor: 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

Mersin'de lisede korkunç olay! Lise öğrencisi intihar etti: 'Soruşturma başlatıldı'

Mersin'de lisede korkunç olay! Lise öğrencisi intihar etti: 'Soruşturma başlatıldı'

CHP'de Beyoğlu adaylığı için sürpriz isim: Can Selçuki!

CHP'de Beyoğlu adaylığı için sürpriz isim: Can Selçuki!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.