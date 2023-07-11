CHP'de 'değişim' tartışması! "Eskişehir'i bile kaybedebiliriz" sözleri gündem olmuştu, Yılmaz Büyükerşen'den yanıt

CHP'de seçim sonrası nasıl bir yol haritası izleneceği merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'değişim' mesajı vermişti.

"ESKİŞEHİR'DE BİLE KAYBEDEBİLİRİZ"

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de Eskişehir'in Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini belirterek "Önce Kemal Bey değişmezse öteki tarafın hiçbiri değişmez" demişti. CHP'nin Kılıçdaroğlu ile devam etmesi durumunda "Sıkıntı olur" diyen Kurt, "Eskişehir'de bile kaybedebiliriz" demişti.

BÜYÜKERŞEN'DEN YANIT: 'PROVOKASYON'

Söz konusu sözlere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den yanıt geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Büyükerşen şunları ifade etti:

"Ben orayı kaybederiz burayı kaybederiz tartışmalarına hiçbir şekilde doğruluk payı vermiyorum. Hiçbir şekilde ben bu fikirlere katılmıyorum. Biz Eskişehir'de yüzde 54 ile seçimi aldık. Bu laflar sürdürülebilir provokasyondur. Kemal Bey yüzde 55, Tayyip Bey yüzde 44 aldı. Bu tartışma niye çıkıyor, ben anlamıyorum. Şuan AK Parti'de Eskişehir'de aday bulamıyor. Eskişehirli yerli bir aday arıyorlar. Her gün gelip iş dünyası, STK ile görüşüp aday arayışını sürdürüyorlar.

"YENİ DÖNEMDE DE ADAY OLMAYA KARAR VERDİM"

Ben aslında önümüzdeki dönemde adaylık düşünmüyordum fakat son bu tartışmalardan sonra yeni dönemde de aday olmaya karar verdim. Sokağa çıktığımızda halktan 'bir dönem daha belediyeyi yönetin' baskısıyla karşı karşıyayım. Bu yüzden önümüzdeki dönemde adayım. Seçmende moralsizliği gözlemliyorum. Bu konuda genel merkezimizin üzerine çok büyük bir görev düşüyor. Genel merkezimiz ortamı derleyip, toparlamalı, mesaj ve moral vermeli. 'Kazanamamayız' tartışmasını da belediye başkanı arkadaşlarımız hiçbir şekilde yapmamalı."



