CHP'de sular durulmuyor! Bu kez de onlar Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı, açık açık istifa çağırısı yapıldı

Bir yanda Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı istifa et diyenler, bir yanda da CHP lideri ile yola devam etmek isteyenler. CHP'de değişim polemiği sürerken bu kez CHP'li eski vekillerin aralarında bulunduğu bir grup, Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

CHP'de değişim ateşi yanarken Kılıçdaroğlu yönetimine karşı adım atıldı. CHP Parti Meclisi eski üyesi Örsan Öymen'in öncülüğünde İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu. Muhalif hareketin içinde yer alan isimler dikkat çekti. Harekette eski milet vekilleri Algan Hacaloğlu, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz ile CHP Kurultay Onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman da var.

'DEVRİM' VURGUSU

Show Haber'in haberine göre grup yayınladıkları bildiriyle seçim sonuçlarını değerlendirdi. CHP'de değişimin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Açık açık Kılıçdaroğlu'na istifa et çağrısı yaptı. Eleştirilerini art arda sıralayan İlke ve Demokrasi Hareketi, "CHP'de devrim gerçekleşmeden Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir" dedi.

