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CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş seçimi kazanmıştır

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkı ile seçimi kazanmıştır. Seçmen kararını vermiş, Sayın Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Hakkımıza ve hukukumuza sahip çıkacağız" dedi.

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş seçimi kazanmıştır

CHP Ankara İl Başkanı Güvener, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimin sonucunun ortada olduğunu dile getiren Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkı ile seçimi kazanmıştır. Bütün sandık başkanlarının, kamu görevlileri tarafından seçildiği belirtmek, hatırlatmak isterim. Her sandıkta seçime giren bütün partilerin görevlileri bulunmaktadır. Her parti ayrıca müşahitlerini görevlendirmiştir. Sandık başında tutulan tutanaklara hiç kimse itiraz etmemiştir. Buna rağmen oyları yeniden saymak için ısrar etmek, sandıktan çıkan sonucu kabul etmemektir" diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in sözlerine de tepki gösteren Güvener, "İktidar partisinin sayın genel sekreteri, yaptıkları itiraz sonucu çıkan sonucu beğenmemiş. Diyor ki 'Beklentimizi karşılamadığı için yeniden itiraz edeceğiz'. Bunlar vahim sözlerdir. Ankara'mız, 124 bin 489 oy farklı ile seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı karşılamaya hazırdır. Seçmen kararını vermiş, Sayın Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Hakkımıza ve hukukumuza sahip çıkacağız. Buradan iktidar partisi yetkililerini seçmen iradesine saygı duymaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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CHP Mansur Yavaş Ankara Seçim Sonuçları

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