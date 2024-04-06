CHP'den Hatay açıklaması! Saat verip alınan kararı duyurdular

Hatay'da 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP adayı Lütfü Savaş, 44,5 oranla ikinci oldu. Oy sayımının tamamlanmasıyla itirazlar yapıldı.

İTİRAZ SONRASI OY FARKI DÜŞTÜ

CHP, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Sosyal medyada yapılan açıklamada, bugün itibarıyla oy farkının 3 bin 900'lerden 2 bin 569'a kadar düştüğünü söyledi.

DHA'nın haberine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda AK Partili Mehmet Öntürk, yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başa baş giden seçimde görevdeki belediye başkanı CHP'li Lütfü Savaş, yüzde 44,05 oy aldı. AK Partili Mehmet Öntürk'e mazbatasının yarın verileceği öğrenildi.

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan ve beraberindeki heyet, seçim sonucu itirazda bulundu. CHP'nin itirazı, Hatay İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada, itiraz süreçleri tamamlanmadan mazbatanın verilmemesi çağrısı yapmıştı.

CHP, sosyal medya hesabından verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Aradaki fark 2 bin 569'a düşmüşken, Hatay'da iktidar ve il seçim kurulu eliyle iş oldu bittiye getirilmeye çalışılmaktadır. YSK'ya itirazların devam etmesinden dolayı matbatanın verilmesinin engellenmesi için yarın sabah saat 08.00'da başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz" dedi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA;

Hatay İl Seçim Kurulu’nun itirazlar devam ederken işi oldu bittiye getirerek AK Parti adayına mazbata verme girişimi hukuksuzdur ve bizim nezdimizde hükümsüzdür. pic.twitter.com/mLNHxe9DTl — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) April 5, 2024







