CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Kaza, öğlen saatlerinde Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu (25) idaresindeki motosiklet ile plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisi ile ağır yaralanan Tanrıkulu, bölgeye sevk edilen ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Tanrıkulu, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün doğum günü olduğu öğrenilen Anıl Tanrıkulu’ndan geriye, sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlarının yaptığı kutlama paylaşımları kaldı. (İHA)

