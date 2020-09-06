CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Adıgüzel açıklamasında şunları ifade etti:

Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) September 6, 2020



