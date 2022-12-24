CHP İl Başkanı Serkan Sarı milletvekilliği için istifa etti

Salih Tozan Kültür Merkezi’nde düzenlediği aday adaylığı açıklama toplantısına CHP Milletvekilleri Fikret Şahin ve Ensar Aytekin’in yanı sıra CHP’li belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticilerle partililer katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Son kez il başkanı olarak partililere seslendiğini söyleyen Serkan Sarı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini de kaydetti. (İHA)



