CHP il başkanları toplantısı 8,5 saat sürdü: Ortak bildiri yarın paylaşılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki il başkanları toplantısı sona erdi.
Seçimlerin kaybedilmesinin ardından değişim çağrıları yapılan ve kurultay kararı alınan CHP'de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla bir araya geldi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, 8 buçuk saat sürdü.
Basına kapalı toplantıda, kurultay takvimi ele alındı ve seçim sonuçları değerlendirildi.
Öte yandan toplantının ardından açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.