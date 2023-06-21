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CHP il başkanları toplantısı 8,5 saat sürdü: Ortak bildiri yarın paylaşılacak

21.06.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının CHP Genel Merkezi'nde saatler önce başlayan toplantısı sona erdi. Kritik toplantı 8,5 saat sürerken; toplantının ardından açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

CHP il başkanları toplantısı 8,5 saat sürdü: Ortak bildiri yarın paylaşılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki il başkanları toplantısı sona erdi.

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından değişim çağrıları yapılan ve kurultay kararı alınan CHP'de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla bir araya geldi.

8,5 SAAT SÜRDÜ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, 8 buçuk saat sürdü.

FGJKK

Basına kapalı toplantıda, kurultay takvimi ele alındı ve seçim sonuçları değerlendirildi.

ORTAK BİLDİRİ YARIN PAYLAŞILACAK

Öte yandan toplantının ardından açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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