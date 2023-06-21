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Çok konuşulacak 'yerel seçim ittifakı' iddiası: 'İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin kapısında sıraya girerler'

21.06.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Değişim' seslerinin yükseldiği CHP ve İYİ Parti'de kurultay süreci devam ederken; gazeteci Çağlar Cilara'da dikkat çeken açıklamalar geldi. CHP'de mevcut yönetimin devam etmesi halinde küskün isimlerin belediye başkan adaylığı için İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin kapısını aşındıracağını savunan Cilara, iki parti için çok konuşulacak 'yerel seçim ittifakı' iddiasını ortaya attı.

Çok konuşulacak 'yerel seçim ittifakı' iddiası: 'İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin kapısında sıraya girerler'

Seçimlerin ardından 'değişim' sancısının yaşandığı muhalefette gözler CHP ve İYİ Parti'ye çevrilmiş durumda. İki parti de kurultay sürecini başlarken, özellikle CHP'de 'değişim' sesleri yükselmeye devam ediyor. Yaklaşık 8 ay sonra yapılacak yerel seçimler öncesinde muhalefetin nasıl bir yol haritası belirleyeceği merak edilirken; gazeteci Çağlar Cilara'dan çok konuşulacak 'yeni ittifak' iddiası geldi.

CANLI YAYINDA ÇOK KONUŞULACAK 'YENİ İTTİFAK' AÇIKLAMASI

Haber Global'de açıklamalarda bulunan Cilara, İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin yerel seçim ittifakı yapabileceğini söyledi. CHP'de mevcut yönetimin devam etmesi halinde küskün bazı CHP'li seçmenlerin İYİ Parti ve Memleket Partisi'ne yönelebileceğini belirten Cilara, belediye başkan adaylıkları ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Cilara'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"CHP'Lİ KÜSKÜNLER ADAYLIK İÇİN İKİ PARTİNİN DE KAPISINDA SIRAYA GİREBİLİR"

"İYİ Parti'nin kongre sürecinden sonra daha net bir tablo görebiliriz. Fakat Memleket Partisi'nin kapısı CHP'nin küskünleriyle dolup taşabilir. Belediye başkanlığı adaylıkları için CHP'nin önemli aktörleri Memleket Partisi'nin kapısında sıraya girebilir. Bu görüntüleri de göreceğiz.

İkincisi; İYİ Parti'de eğer kongre sürecinden sonra yeni yönetim yerel seçimlerle ilgili iddialı bir karar alırsa, 'kendi adaylarımızı çıkartacağız' derlerse orada da CHP'nin küskünlerinin bir kısmı aday olmak için İYİ Parti'nin kapısını aşındırabilir.

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"CHP'DEN KAÇACAK OYLAR İKİ PARTİYE DE YÖNELEBİLİR"

Seçmen bazında düşündüğümüzde de CHP'den kaçacak oyları toplayacak iki parti olarak Memleket Partisi ve İYİ Parti, iddialı olursa çok başarılı bir yerel seçim süreci yürütecekleri kanaatindeyim.

İYİ PARTİ VE MEMLEKET PARTİSİ İÇİN 'YEREL SEÇİM İTTİFAKI' İDDİASI

Hatta, muhtemeldir ki CHP'deki mevcut yönetimin devam etmesi durumunda İYİ Parti ve Memleket Partisi yerel seçim ittifakına girişebilir. Ayrı ayrı girmek yerine bazı bölgelerde bazı büyükşehirlerde İYİ Parti ve Memleket Partisi ittifakını görebiliriz."

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Yerel seçim İYİ Parti Memleket Partisi

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