HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP iptali için başvurdu! AYM kararını verdi

CHP iptali için başvurdu! AYM kararını verdi

23.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.

CHP iptali için başvurdu! AYM kararını verdi

CHP, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmederek iptal talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin tümünün şekil bakımından denetiminin kapsamının ve ilkelerinin 13 Aralık 2022'de verilen kararla belirlendiği hatırlatıldı.

Bu karardaki tespitlere yer verilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi metninin Cumhurbaşkanının adı, soyadı, unvanı belirtilerek Resmi Gazete'de yayımlandığı görülmektedir. Diğer yandan dava dilekçesinde de söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılmadığı yönünde bir iddiaya yer verilmemiştir. Bu itibarla Cumhurbaşkanı tarafından çıkarıldığı anlaşılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin maddi olarak varlık kazanabilmesi için gerekli unsurları taşıdığının kabulü gerekir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümü şekil bakımından Anayasa'nın 104. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir."

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçtiGörüntüler gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti
İstanbul Boğazı'nda görenler telefonuna sarıldı! "Bunun burada ne işi var?"İstanbul Boğazı'nda görenler telefonuna sarıldı! "Bunun burada ne işi var?"
Dünya o andaki yüz ifadesini konuşuyorDünya o andaki yüz ifadesini konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
CHP aym

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa ortağı kapıyı sonuna kadar kapattı

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa ortağı kapıyı sonuna kadar kapattı

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

İstanbul Boğazı'nda görenler telefonuna sarıldı! "Bunun burada ne işi var?"

İstanbul Boğazı'nda görenler telefonuna sarıldı! "Bunun burada ne işi var?"

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.