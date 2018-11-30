CHP İstanbul adayı kim olacak? Oğuz Kaan Salıcı sürprizi

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti aday belirleme süreci tamamlanırken CHP'de ise yeni adaylar 6 Aralık'taki Parti Meclisi sonrasında açıklanacak. Aday belirlemek için bir yandan İYİ Parti ile temasını sürdüren Genel Merkez, diğer yandan parti içi yükselen sesleri dikkate alıyor.

Bir an önce özellikle Ankara ve İstanbul adayını netleştirmek isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkent'te Mansur Yavaş ismi için İYİ Parti ile görüşmelerini sürdürürken İstanbul adaylığı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

'BUNLAR KESİN BİLGİLER'

CHP'nin İstanbuk Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'teki yazısında "Tam yazımın ortasındaydım ki, telefonum çaldı. Hattın diğer ucunda çok tecrübeli ve önemli bir isim. CHP’nin ağır toplarından. 'Kulislerini dikkatle takip ediyorum. Çok doğru bilgiler alıyorsun. Kaynakların belli ki sağlam. Ben de bazı şeyler söyleyeyim. Ancak yazdıklarına bir iki noktada da itirazım var. Sana son durumu aktarayım. Bunlar kesin bilgiler' dedi." ifadelerine yer verdi.