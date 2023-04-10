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CHP İstanbul İl Binası önünde hareketli anlar! Romanlar "seçimlerin seyrini değiştirecek hamle" diyerek tepki gösterdi

10.04.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin milletvekili adayı listesi dün en çok konuşulanlardan biri oldu. Bir grup Roman ise listeye olan tepkilerini göstermek üzere CHP İstanbul İl Binası önünde protesto gerçekleştirdi. Sloganların ardı sıra atıldığı hareketli anlarda İstanbul Roman Platformu sözcüsü İlker Kalay açıklama yaparken İstanbul seçimleri hatırlatılarak "seçimlerin seyrini değiştirecek hamle" olarak sundukları öneriyi açıkladı.

CHP İstanbul İl Binası önünde hareketli anlar! Romanlar "seçimlerin seyrini değiştirecek hamle" diyerek tepki gösterdi

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından CHP İstanbul İl binası önünde gece saatlerinde hareketlilik yaşandı. Romanlar listede Roman bir adayın bulunmamasına tepki gösterdi. Sloganlar eşliğinde gerçekleşen protestoda Romanların siyasi eğilimleri ile seçime katılımının seçimin seyrinin değiştireceği savunuldu. İşte kareler ve tüm açıklamalarla o protestodan ayrıntılar...

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"ROMANLAR MECLİSE"

Siyasi partiler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) sundu. Adaylar açıklandıktan sonra CHP'nin aday listelerinde İstanbul'dan Roman bir adayın olmaması, bir grup Roman vatandaş tarafından Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Binası önünde protesto edildi.

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Grup, 'Romanlar meclise' şeklinde slogan attı.

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"ROMAN MESELESİ GÜNDEME GELMİYOR"

Grup adına açıklama yapan tiyatro oyuncusu İstanbul Roman Platformu sözcüsü İlker Kalay şöyle konuştu:

“Tarih boyunca ötekileştirilen ve yok sayılan Romanlar birçok alanda ayrımcılığa uğramış ve ağır bedeller ödemişlerdir. Zaman içerisinde bu durum insan hakkı ihlallerine sebep vermekte ve dünyanın her yerinde aşılması güç derin sosyolojik travmalar ortaya koymaktadır. Tarih sahnesinde her zaman yok sayılan Roman toplumu Türkiye'de en önemli en kadim halk topluluklarından birisidir. Toplumun geleneksel örf adetleri dili ve kültürü bulunmaktadır. Romanlar her kesim ve tüm halk toplulukları tarafından da sosyal kabulün içindedirler. Buna rağmen hala kronikleşmiş sorunlarını aşamamakta ve Roman meselesini gündeme getirememektedir."

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"İSTANBUL SEÇİMLERİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ GİBİ..."

Romanların çok sayıda sorunu olduğunu ifade eden Kalay şunları söyledi:

"İstanbul'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Roman yurttaşın temsiliyeti önemlidir. Sorunların çözümü noktasında İstanbul'dan sadece bir kıvılcımla tüm Türkiye'yi aydınlatacak ve seçimlerin seyrini değiştirecek hamle Romanların siyasi eğilimleri ile seçime katılımı olacaktır. İstanbul seçimlerinde 27 bin 300 oyla AK Parti'den oy getiren Romanlar, İstanbul seçimlerinin seyrini değiştirdiği gibi genel seçimlerde de bu bakış açısını korumak istiyor. Aynı zamanda kendinden birilerini de mecliste görmek istiyor."

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Açıklama sonrası grup alkış ve slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.

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