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İsimler, kontenjanlar tartışma yaratmıştı... Aday listesinin açıklanması sonrası net konuştu: "CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş"

10.04.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere neredeyse bir ay gibi bir süre kalırken, partilerin milletvekili adayları belli oldu. Partilerin aday listelerinde büyük değişimler olduğu gözlemlenirken, özellikle CHP listeleri gündem oldu. Millet İttifakı'ndaki 4 partinin CHP listelerinde yer alması tartışma yaratırken, çok konuşulacak bir değerlendirme geldi. CHP'nin doğru bir hesaplama yaptığını belirten gazeteci Faruk Aksoy "CHP bu seçimi her şekilde, her türlü almayı kafasına koymuş" diye konuştu.

İsimler, kontenjanlar tartışma yaratmıştı... Aday listesinin açıklanması sonrası net konuştu: "CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş"

145 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 34 gün kalırken, partiler de milletvekili aday listelerini dün itibariyle YSK'ya sundu. Neredeyse her partide listelerin büyük bir çoğunluğunun değiştiği gözlemlenirken, özellikle CHP'deki isimler tartışma yarattı. Millet İttifakı ortaklarından DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partisi'ne toplamda 70'in üzerinde kontenjan veren CHP listesi siyaset kulislerinde en çok konuşulan konular arasına girdi.

Bir kesim parti içinde huzursuzluk yaşandığını iddia ederken, bir kesim de CHP'nin 2018 seçimlerine oranla daha çok milletvekilini Meclis'e sokabileceğini savundu.

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Konuyla ilgili en dikkat çekici yorumlardan biri ise gazeteci Faruk Aksoy'dan geldi.

Habertük TV'deki "Kübra Par'la açık ve net" programına konuk olan Aksoy, canlı yayında yaptığı açıklamada söz konusu stratejiyi CHP açısından doğru bulduğunu belirtti. "CHP, Türkiye'de esas eksilen şeyin, esas ihtiyaç duyulan şeyin merkez sağ olduğunu kavramış" diyen Aksoy, CHP'nin doğru bir hesaplama yaptığını savundu.

Aksoy'un açıklamaları şöyle;

"CHP BU SEÇİMİ ALMAYI KAFASINA KOYMUŞ"

"Bir kere CHP bu seçimi her şekilde, her türlü almayı kafasına koymuş. Sadece CHP içerisinde partinin dinamikleriyle bu işin olmayacağını kabul etmiş. Buna inanmış ve ittifaktaki partilere ciddi yer açmış. Yani CHP, Türkiye'de esas eksilen şeyin, esas ihtiyaç duyulan şeyin merkez sağ olduğunu bana göre kavramış.

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Çünkü ittifakta bulunan partilerin neredeyse tamamı o merkez sağ bloğa hitap eden, o seçmeni orada toplayabilecek partiler. Bu bir kere CHP adına çok önemli bir gelişme.

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"CHP DOĞRU BİR HESAPLAMA YAPIYOR"

CHP doğru bir hesaplama yapıyor. 1-1,5 yıldır süren masa hikayesinin ardından seçimi almak için herkese bence fazla fazla kontenjan verdi."

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