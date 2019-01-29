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CHP İzmir adayı Soyer'den Kocaoğlu'na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: - "İzmir'in geleceği, yaşam biçimi ve CHP'nin başarısı için her türlü desteği vermeye hazırız, bundan gayrısı düşünülemez" - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer: - "İzmir'in oy potansiyelini daha da artıracak çalışmalar yapacağız"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'nin İzmir adayının belli olmasıyla parti örgütü olarak kentteki iktidarı sürdürmeye odaklandıklarını belirterek, "İzmir'in geleceği, yaşam biçimi ve CHP'nin başarısı için her türlü desteği vermeye hazırız, bundan gayrısı düşünülemez." dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kocaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel seçim için hep birlikte çalışarak başarıya ulaşacaklarını vurguladı.

Parti olarak İzmir'deki iktidarı sürdürmeyi ve daha fazla ilçeyi kazanmak istediklerini dile getiren Kocaoğlu, 2009 seçimlerindeki gibi bir başarı sağlamayı umduklarını ifade etti.

Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Hepimize düşen görev, harç olup birlik ve beraberlik içerisinde bütün örgütü harekete geçirip hedefe kilitleyip bu iki ayı çok iyi değerlendirip ne yapabileceksek, elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa hem partililik görevi hem İzmir görevi hem de vicdani sorumlulukla çalışmamız gerekiyor. Ben CHP örgütünün ve İzmirli hemşehrilerimizin sağduyulu hareket edeceği ve büyük bir başarıyla 31 Mart akşamı yerel seçimleri tamamlayacağımızı düşünüyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun başarılar diliyoruz. Biz de çalışmamızı her zaman olduğu gibi sahada sürdüreceğiz."

- "Aday olmamız söz konusu değil

Ziyaret sırasında bir gazetecinin "Aday adaylığı süreciniz oldu, bundan sonra ne yapacaksınız, Tunç Soyer'in seçim çalışmasına destek olacak mısınız ?" sorusuna Kocaoğlu, "Bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de bir yerden aday olmamız. İzmir'in geleceği, yaşam biçimi ve CHP'nin başarısı için her türlü desteği vermeye hazırız bundan gayrısı düşünülemez." yanıtını verdi.

- "Nihat Zeybekci'yi bugün arayacağım"

Tunç Soyer ise Kocaoğlu'na teşekkür ederek kentte 15 yıldır yaptığı çalışmaların önlerini aydınlatacağını söyledi.

İzmir'in demokrasinin en güzel örneklerini verdiğine ve adaylık yarışında medeni bir rekabet ortamının yaşandığına dikkati çeken Soyer, "Ama şimdi hepsi bitti, artık bundan sonra son 2 ayı bütün gücümüzle İzmir'in insanının yüzünü daha çok güldürecek, İzmir'in oy potansiyelini daha da arttıracak çalışmalar yapacağız. Kampanya döneminde size çok ihtiyacımız var. Hep beraber yürüteceğiz, İzmir'deki oyumuzu da arttıracağız." ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye bir yemek daveti yapacağının hatırlatılması üzerine Soyer, "Ben sadece bir niyeti ifade ettim. Bugün arayacağım, daveti yapacağım, o zaman cevabı hep beraber duyarız." diye konuştu.

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