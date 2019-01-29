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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer:

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

"(12 Eylül dönemi) Bu dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Bunları geride bırakmak lazım"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "(12 Eylül dönemi) Bu dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Bunları geride bırakmak lazım." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Soyer, Kocaoğlu'nun bilgi ve tecrübesinden yararlanacaklarını söyledi.

Soyer, merkezi siyasetle yerel siyasetin birbirinden farklı olduğunu, merkezde yaşanan "kavgalar, itişler, kalkışlar"ın tamamen dışında olduklarını ve herkesi kucaklayacak bir çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Gazetecilerin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, "Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Babasıyla ilgili açıklama yapmasında fayda var." şeklinde açıklamalarının sorulması üzerine Soyer, şöyle konuştu:

"Bir akılcı rasyonel açıklama bunlar. Yani 12 Eylül dönemi tabi ki çok acılı bir dönem. Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem, darbeye o dönem hepimiz karşı çıktık. Dolayısıyla darbeyle ilgili bir şeyi tartışmanın bir manası yok, yanlıştı. Ama kardeş kanı dökülüyordu, insanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Çok vahşi, üzücü bir dönemdi. Ama bu dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Bunları geride bırakmak lazım."

Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığını da ziyaret edeceğini kaydetti.

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