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CHP'li belediyelerin 'yardım kampanyası' ile ilgili Danıştay'dan flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

Danıştay, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin yardım toplamasını yasaklayan genelgesine yönelik yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Koronavirüs sürecininin başlangıcında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok belediye yardım kampanyası başlattı. Ancak yardım kampanyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümetin tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE İLE YASAKLADI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı da bir genelge ile belediyelerin yardım toplamasını yasakladı. Genelgede, yardım kampanyalarının gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri tarafından yapılabileceği ifade edildi. Belediyelerin yaptığı kampanyaların izin almadan kanuna aykırı yapıldığı ifade edildi. Ayrıca belediyelerin yardım hesaplarında toplanan paralar da bloke edildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ KONUYU YARGIYA TAŞIMIŞTI

Genelgeye tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyu yargıya taşıdı. Yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açıldı.

DANIŞTAY KARARINI VERDİ

Davaya bakan Danıştay 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

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