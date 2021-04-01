HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Bülent Tezcan'dan erken seçim talebi: Halk da istiyor

CHP'li Bülent Tezcan'dan erken seçim talebi: Halk da istiyor

01.04.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir süredir devam eden Aydın programının son gününde düzenlediği basın toplantısı ile iktidarı eleştirip ‘erken seçim’ istedi. Bu isteğin aynı zamanda halkın talebi olduğunu kaydeden Bülent Tezcan, Aydın’da yaşanan su sıkıntısı için de “Yaşanan su sıkıntısının sebebi de zamanında tedbir almayan iktidardır” dedi.

CHP'li Bülent Tezcan'dan erken seçim talebi: Halk da istiyor

Partisinin Aydın İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ülke genelindeki tüm illerde CHP’li vekillerin halkı dinlediğini belirterek, halkın ortak talebinin sandık olduğunu ileri sürdü. Kendisinin de Aydın’da tüm ilçeleri ziyaret ettiğini halkın içinde olduklarını kaydeden CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yerelde ve genelde tespit ettikleri sorun ve çözüm önerilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tezcan, “Pazar çantasını dolduramayacak hale gelen vatandaş önüne sandık istiyor. Vatandaşın bu talebine hiç bir iktidar dayanamaz. Halk ‘çözüm sandıkta’ diyor. Ziyaretlerde çıkan en önemli mesaj bu” diye konuştu.

"SU SIKINTISININ SORUMLUSU İKTİDARDIR"

Aydın’ın ülke genelindeki sıkıntılara ek olarak tarımsal sulama sıkıntısı olduğunu belirten CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Çiftçi mahsul tarlada yanacak diye dert yanıyor. Halktan dinlediğimiz kadarıyla Akçay’ın suyu boşa akıyor. Bunun yanında sulamanın başındakiler bölgeyi ve dertleri bilmiyor. Sulama birliklerine tayin edilen memurlar da bu işi bilmiyor. Çiftçiye 2 kat su verip 8 kat su parası alacaklarmış. Devletin sen ne yaparsan yap ben 2 kat su vereceğim deme şansı yok” diyerek yaşanan bu sıkıntıdan devleti yönetenlerin sorumlu olduğunu söyledi.
Teşviklerin devam etmesi konusunda turizmcilerin talebi olduğunu belirten CHP Aydın Milletvekili Tezcan, kredi erteleme ve teşviklerin devam etmesini istedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Sözleri gündeme bomba gibi düştü! 'Demokrasi İttifakı' mı geliyor?Sözleri gündeme bomba gibi düştü! 'Demokrasi İttifakı' mı geliyor?
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
seçim Aydın CHP

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: En başta AK Parti 'evet' diyecek

Dikkat çeken açıklama: En başta AK Parti 'evet' diyecek

Berat Albayrak kabineye geri dönecek mi? Dikkat çeken iddia

Berat Albayrak kabineye geri dönecek mi? Dikkat çeken iddia

'Üçüncü ittifak' çıkışı! Selahattin Demirtaş ne demek istedi?

Sözleri gündeme bomba gibi düştü! 'Demokrasi İttifakı' mı geliyor?

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla reddedildi

Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla reddedildi

CHP'li Özel: Artan vaka sayılarının tek sorumlusu Erdoğan'dır

CHP'li Özel: Artan vaka sayılarının tek sorumlusu Erdoğan'dır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.