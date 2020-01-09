HABER
  4. CHP’li Hatay Belediye Başkanı'ndan Erdoğan’ın "yeni bir göçü kaldıramayız" sözlerine destek

CHP’li Hatay Belediye Başkanı'ndan Erdoğan’ın "yeni bir göçü kaldıramayız" sözlerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği "Suriye'den Türkiye'ye yeni göç" konusuyla ilgili, Hatay’ın, İdlib’den yeni bir göç dalgasını kaldırmaya ekonomik ve psikolojik olarak gücünün kalmadığını söyledi.

CHP’li Hatay Belediye Başkanı'ndan Erdoğan’ın "yeni bir göçü kaldıramayız" sözlerine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib’den kaçan sivillerin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini ve Türkiye’nin bu yükü tek başına üstlenemeyeceği uyarısında bulunmuştu. Erdoğan’ın bu uyarısına CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Lütfü Savaş da destek verdi. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları sınır kenti Hatay’ın belediye başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın 8 yıldır ev sahipliği yaptığını ve yeni bir göç dalgasına ekonomik ve psikolojik olarak gücünün kalmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın Türkiye ile ilgili söylemiş olduğu ensar-muhacir ve misafirperverlik konusundaki sözlerine katılıyoruz ama bunun ötesinde 8 yıllık bir ensar-muhacir ve sekiz yıllık ev sahipliği ve misafirlikten bahsediyoruz. Bu sekiz yılda Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Mersin ve Türkiye’nin birçok yerinde şu anda 4 milyon civarında Suriyeli var 2 milyon civarında başka ülkelerden gelen insanlar var yani 6 milyon misafir var. Biz gerçekten oradaki insanların durumunu anlıyoruz bu sıkıntıların giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama sadece dünyada Türkiye’nin olmadığını düşünüyoruz. Bu insanlara yumuşak bakıp sıkıntılarını gidermek üzere diğer Avrupa olsun dünyadaki birçok ülkelerinde bu konuda taraf olup bu insanlara yardım etmesini bekliyoruz. Sadece biz komşuyuz geçmişte aynı ülkenin insanlarıyız diye sadece bizim yardım yapmamız gerçekten bizim insanımızı da zor duruma düşürmekte kendi insanımızı da düşünmemiz lazım. Sekiz yıldır biz ensar-muhacir düşüncesine, fikrine sadık kaldık ve sekiz yıldır da ekmeğimizi ve imkanlarımızı Suriye’den gelen kardeşlerimiz ile paylaşıyoruz. Ama paylaşırken de sadece kendi imkanlarımız ile baş başa kaldık. Bize ne Avrupa’dan ne ABD’den ne Türkiye’den kendi istihkakımız dışında ekstra bir para geldi ve biz Hatay’ın hakkını bütün gelen misafirlerimiz ile birlikte harcayarak Hatay’ın hakkını bu insanlarla paylaştık."

Hatay’ın 1 milyon 630 bin nüfusu olduğunu belirten Başkan Savaş, şunları kaydetti:

"Suriye’den gelen beş yüz binin üstünde misafirimiz var, 1 milyon 630 bin nüfusun kendi istihkakını gelen misafirlerle paylaştık. Yani evimizde 3 kişi varsa dördüncü bir insanla da bunu 8 yıl boyunca paylaşıyorsunuz gerçekten de kendi insanımızda hem sosyolojik anlamda hem psikolojik anlamda özellikle de son zamanlarda ekonomik anlamda çok yoruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür güçlü olduğuna göre yani bu kadar operasyon yapıyor Suriye sınırında ve operasyonlarda başarılı oluyor. Başarılı olduğu noktalarda o coğrafyalarda Türkiye sınırlarına yakın çadır kentler kurarak buraya gelmek isteyen insanların sağlık, barınma, gıda, eğitim ve giyinme gibi birçok sorununu halledecek güçte. Kızılay’ımız var, devletimizin gücü var ve tabi ki sadece Türkiye Cumhuriyetinin oradan gelen insanlara bakma hükümlülüğü yok o coğrafyada hangi egemen güçler at koşturuyor ise bunların da sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bu gelen insanların sınırda güvenli bölge oluşturularak o bölgelerde tutulmasına ve tez zamanda barışa katkı sağlayacak adımlar atılmasını bekliyoruz. 8 yıl az bir zaman değil 8 yıldır sadece biz değil bütün sınırlardaki şehirler ve Suriye içerisindeki insanlar da yorgun, bu yorgunluğun giderilmesi için de liderlere çok iş düşüyor. Tabii ki Türkiye’ye de çok iş düşüyor ama oradaki egemen güçlere de çok iş düşüyor. Orada sekiz yıldır mağdur olan insanlar var, Suriye’de yaşayan halk var, bu halkın sıkıntılara düşüp başka bölgelere ülkelere gitmesi ile başka ülkelerde de sıkıntılar var. Bizim temennimiz orada huzur sağlansın güvenli bölge oluşturulsun insanlar kendi evlerinde kendi yurtlarında eskisi gibi yaşamlarına devam etsinler istiyoruz. Yani bizim bundan sonra bir göç dalgasını kaldıracak gerçekten de psikolojik alt yapımız maalesef kalmamıştır. Bundan sonraki süreç içerisinde gerek psikolojik gerek ekonomik anlamda gerçekten de çok yorulan bir Hatay halkı var bu halkın bundan daha fazla efor sarf ederek bizden katkı beklenmesi kendi insanımız adına bizleri üzer."

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Bingöl’de baygınlık geçiren yolcu, otobüsle hastaneye yetiştirildiBingöl’de baygınlık geçiren yolcu, otobüsle hastaneye yetiştirildi
Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu (2)Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib göç

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

Ahmet Hakan'dan Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne 'vergi' başvurusu

CHP'den AYM'ye 'vergi' başvurusu

Kayseri'deki askeri birlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven yazı yazan askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Necati Keleş'in acılı annesi konuştu: Oğlumu sağ beklerken kemikleri geldi

Oğlunun öldürüldüğünü öğrenen anneden acı sözler!

Son dakika! Pozantı'da çığ altında kalan işçiden acı haber geldi

Çığ altında kalan işçiden acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.