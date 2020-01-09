CHP’li Hatay Belediye Başkanı'ndan Erdoğan’ın "yeni bir göçü kaldıramayız" sözlerine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib’den kaçan sivillerin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini ve Türkiye’nin bu yükü tek başına üstlenemeyeceği uyarısında bulunmuştu. Erdoğan’ın bu uyarısına CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Lütfü Savaş da destek verdi. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları sınır kenti Hatay’ın belediye başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın 8 yıldır ev sahipliği yaptığını ve yeni bir göç dalgasına ekonomik ve psikolojik olarak gücünün kalmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın Türkiye ile ilgili söylemiş olduğu ensar-muhacir ve misafirperverlik konusundaki sözlerine katılıyoruz ama bunun ötesinde 8 yıllık bir ensar-muhacir ve sekiz yıllık ev sahipliği ve misafirlikten bahsediyoruz. Bu sekiz yılda Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Mersin ve Türkiye’nin birçok yerinde şu anda 4 milyon civarında Suriyeli var 2 milyon civarında başka ülkelerden gelen insanlar var yani 6 milyon misafir var. Biz gerçekten oradaki insanların durumunu anlıyoruz bu sıkıntıların giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama sadece dünyada Türkiye’nin olmadığını düşünüyoruz. Bu insanlara yumuşak bakıp sıkıntılarını gidermek üzere diğer Avrupa olsun dünyadaki birçok ülkelerinde bu konuda taraf olup bu insanlara yardım etmesini bekliyoruz. Sadece biz komşuyuz geçmişte aynı ülkenin insanlarıyız diye sadece bizim yardım yapmamız gerçekten bizim insanımızı da zor duruma düşürmekte kendi insanımızı da düşünmemiz lazım. Sekiz yıldır biz ensar-muhacir düşüncesine, fikrine sadık kaldık ve sekiz yıldır da ekmeğimizi ve imkanlarımızı Suriye’den gelen kardeşlerimiz ile paylaşıyoruz. Ama paylaşırken de sadece kendi imkanlarımız ile baş başa kaldık. Bize ne Avrupa’dan ne ABD’den ne Türkiye’den kendi istihkakımız dışında ekstra bir para geldi ve biz Hatay’ın hakkını bütün gelen misafirlerimiz ile birlikte harcayarak Hatay’ın hakkını bu insanlarla paylaştık."