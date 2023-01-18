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'En az 3 aylık maaş...' CHP'den EYT için dikkat çeken sözler! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı 'Ancak 5 senede...'

18.01.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemin en önemli konularından bir tanesi olan EYT ile ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Son olarak CHP'li bir isimden EYT düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yüz binlerce kişinin emekli edilebileceği bir altyapının olmadığını ileri sürerek, "4,7 milyon insanı, bu altyapıyla ancak 5 senede emekli yapabilirler." dedi. Diğer yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da EYT’lilerin en az 3 aylık maaşının yok edildiğini öne sürdü.

'En az 3 aylık maaş...' CHP'den EYT için dikkat çeken sözler! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı 'Ancak 5 senede...'

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT'ye ilişkin son dikkat çekici çıkış CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan geldi. Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eylül 1999'dan bu yana emeklilikte mağdur edilen insanların hak arayışı içinde bulunduğunu belirtti. Bekaroğlu, emeklilikle alakalı tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

"EYT DÜZENLEMESİ SÜREKLİ GECİKTİRİLİYOR"

EYT düzenlemesinin sürekli geciktirildiğini öne süren Bekaroğlu, düzenlemenin seçime yakın yapılarak vatandaşın oy vermesinin sağlanacağı düşüncesine karşı "Vermeyecekler. EYT'liler AK Parti'ye oylarını vermeyecekler." diye konuştu.

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"DUYUMLAR ALDIK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının altyapısının senede 350-400 bin insanı emekli etmeye ancak yettiğini, belki 50 bin kişinin daha emekli edilebileceğini savunan Bekaroğlu, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce kişiyi hemen emekli edebilecek imkanları yoktur. Bana göre yaptıkları şey, aldığımız duyumlar da bu doğrultuda, 'Bu teklif mart gibi, şubat sonu gibi kanunlaşsın. Sonra 5-10 bin kişinin işlemini yapalım, kalanını da seçimden sonraya bırakalım.' Amaçları, beklentileri bu. 4,7 milyon insanın, bu altyapıyla, bu bilgisayar donanımıyla, otomasyonuyla ancak 5 senede emeklilik işlemlerini yapabilirler. Bunları çalışmadan geldiler."

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"EYT'LİLERİN EN AZ 3 MAAŞI YOK EDİLDİ"

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EYT'ye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Aylardan beri konuşulan EYT ilgili hala bir düzenleme bulunmadığını anlatan Özkoç, konunun ne zaman sonuçlanacağının belli olmadığını dile getirdi. Engin Özkoç, "EYT'lilerin en az 3 aylık maaşı yok edildi. EYT'liler mağdur olmaya devam ediyor." diye konuştu.

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Özkoç, EYT kapsamının başlangıç tarihi konusunda ise mücbir sebepten dolayı sigortalı olamayanlar bulunduğunu belirtti. EYT'nin geçerli olacağı tarihte Marmara'da büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Özkoç, bunun mücbir sebep olduğunu ve buna uygun yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini savundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Bekaroğlu CHP EYT

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