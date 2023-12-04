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CHP'li Kerem Oktay belediye başkanlığı için Çankaya'dan aday adaylık başvurusunu yaptı

04.12.2023 18:07 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla belediye başkanı olmak isteyen siyasiler aday adaylıklarını tek tek açıklamaya başladı. CHP'li Kerem Oktay Çankaya Belediye Başkanı aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Oktay ilk açıklamasında, "Düzenleyeceğimiz festivaller ile de Çankaya 12 ay yaşayan, canlı, öncü kent kimliğini yeniden gösterecek." ifadelerini kullandı.

CHP'li Kerem Oktay belediye başkanlığı için Çankaya'dan aday adaylık başvurusunu yaptı

Uzun yıllar şehir kalkınması üzerine çalışan Ekrem Kerem Oktay, CHP Çankaya Belediye Başkan aday adaylığı için başvurdu.

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Sosyal adaletsizliğin derinleştiğini söyleyen Oktay, aday adaylığına yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki bütün şehirlerimiz rant odaklı ve kısa vadeli politikalar yüzünden iklim krizi, ekolojik tahribat, mekânsal, kültürel, demografik dönüşüm ve kimliksizleşme baskısı altında. Özellikle gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar yaşanan krizlerden çok daha büyük boyutta etkileniyor. Sosyal adaletsizlik derinleşirken halkın kent hakkı ihlal ediliyor, huzur ve güven içerisinde yaşama imkanı da daralıyor. Şehircilik politikaları mekan üzerinden toplumsal dönüşümü güçlendiren önemli araçlardır. Amacımız CHP’nin ikinci yüzyıldaki ilk Genel Başkanı sayın Özgür Özel öncülüğünde CHP’nin yüzyılın değişimi ve iktidar hedefine ulaşması için güçlü bir katkı sunmak, Cumhuriyetin mirası olan Çankaya’yı örnek şehircilik politikaları ile Türkiye’ye örnek bir noktaya getirmek, 21’inci yüzyılın sunduğu fırsatlarla yeni bir model üretmek”

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Ekrem Kerem Oktay açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Atatürk Cumhuriyeti “bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olarak tarif eder. Çankaya’ya bu alanda düşen görev tüm Türkiye’ye örnek olacak adımlar atmasıdır. 7/24 tıbbi danışmanlık hizmetlerinden, evde bakım hizmetlerine, üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik esnaf ve sivil toplumu da içerisine alan sosyal yardımlaşma projelerine, “Altın Yıllar Yaşam Ofisi” ile 65 yaş üstü büyüklerimizin sağlıklı ve aktif yaşlanmasını sağlayacak kurumlara ve kadına yönelik her türden şiddet, ayrımcılık ve kötü muamele ile mücadele edilecek kapsamlı adımlarla bu alanda da öncü olacağız. Çankaya demek kültür demek. Bugün ne yazık ki bu alanda atılan adımların eksikliğini yaşıyoruz. Çankaya kültürel alanda öncü, lider ve sınır boylarını belirleyici olmalıdır. Başka kent ve ilçelerde uygulanan iyi örnekleri de Çankaya’mıza kazandırmaktan çekinmeyeceğiz. Çankaya şehrin simgesi olacak 2 adet ikonik kültür merkezi kazandırırken, çağdaş müzecilik standartlarına uygun, ziyaretçilerin deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı müzesini de kazandıracağız. Düzenleyeceğimiz festivaller ile de Çankaya 12 ay yaşayan, canlı, öncü kent kimliğini yeniden gösterecek. Çankaya’nın da CHP’nin de kaybedecek zamanı olmadığını biliyoruz. Daha önce yerel yönetimlerde ve Çankaya’da halkımıza hizmet etme imkanı bulmuş, deneyimli, tecrübeli, belediyeye ve kente hakim ciddi bir kadro ile hareket ediyoruz. Seçim bittikten sonra Çankaya Belediyesi tarihimizde pek rastlamadığımız bir hızla “Değişim ve Atılım” yolculuğuna başlayacak.”

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EKREM KEREM OKTAY KİMDİR?

1982 yılında doğan Ekrem Kerem Oktay Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini şeref derecesiyle tamamladı. Jean Monnet bursuyla Leiden Üniversitesi’nden Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamayan Oktay, son olarak, Harvard Üniversitesi’nin en saygın programlarından biri olan John F. Kennedy kamu yönetimi bölümünde ikinci yüksek lisansını yaparak burada Akıllı Kent Uygulamaları üzerine çalışmalar yaptı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Genel Sekreter Müşaviri olarak çalışma hayatına başlayan Ekrem Kerem Oktay, Türkiye Ekonomi Politika Araştırmaları Vakfı (TEPAV) bünyesinde “Analist” olarak çalışma hayatını sürdürdü. Oktay bu kurumda makroekonomik politikalar ve şehirlerin kalkınma süreci üzerine başarılı çalışmalar yürüttü.

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Yoğun iş ve eğitim hayatı sırasında CHP’de aktif görevler üstlenen Oktay, 33, 34 ve 36’ncı Olağan Kurultay ile 18’inci Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi Üyeliği’ne seçildi. 2011 yılında 29 yaşında Ankara 2. bölge 6. Sıra Milletvekili adayı oldu. 2018’de Ankara 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adayı olan Ekrem Kerem Oktay 1800 oy farkıyla milletvekilliğine seçilemedi.

2016 yılında önceki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından “Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak görevlendirildi. Oktay’ın uzmanlık alanları, Makro Ekonomi Politikaları, Şehirlerin Kalkınma süreçleri ve Akıllı Kent Uygulamalarıdır. Evli ve 1 çocuk babası olan Oktay’ın Avrupa ve Türkiye’deki oligopol piyasaları üzerine karşılaştırmalı tezi bulunuyor. Oktay ayrıca Harvard Üniversitesi’nde de akıllı kent uygulamaları ve akıllı şehircilik üzerine çalışmalar da yürüttü.


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Çankaya Ankara CHP
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