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CHP'li Özel'den "10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasına ilişkin TBMM Başkanı Şentop'a başvuru

26.06.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "organize suç örgütü liderinin bir siyasetçiye maaş bağladığına yönelik" iddialara ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a başvuruda bulundu.

CHP'li Özel'den "10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasına ilişkin TBMM Başkanı Şentop'a başvuru

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği "Organize suç örgütü liderinin bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar maaş verdiği" iddialarına yönelik TBMM Başkanı Şentop'a yazılı bir talepte bulundu.

Özel, konuyla ilgili daha önce de başvuruda bulunduklarını ancak 32 gündür bir yanıt alamadıklarını belirterek, "Siyaset kurumunun ve Parlamento’nun üzerine düşen gölgenin kaldırılması konusunda halen Parlamentonun atması gereken adımlar bulunmaktadır. Rüşvet aldığı belirtilen kişinin 27. Yasama Döneminde Parlamentoda bulunmuyor olması nedeniyle sizin sorumluluğunuzun sona erdiğini düşünmenizin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtir, demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin size yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmenizi talep ederiz." ifadelerini kullandı.

AA

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Mustafa Şentop Özgür Özel CHP
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