CHP'li Özel'den TBMM Başkanı Şentop'a sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "bir siyasetçinin organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş aldığı" şeklindeki sözlerine, Şentop liderliğinde Meclis tarafından açıklık getirilmesini talep ettiğini, Şentop'un da bu konuda açıklama yapması için Soylu'ya yazılı ve sözlü talepte bulunulduğunu açıkladığını anlattı. "Soylu'nun sözünü ettiği siyasetçi AK Parti'li olduğu için ismin açıklanmadığını" iddia eden Özel, "Soylu'nun bu ifadeleri o isme ve Tayyip Erdoğan'a şantaj niteliğindedir." görüşünü ileri sürdü. "SİYASİ ALZAYMIR" Özgür Özel, Meclis Başkanı Şentop'un CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında "Eğer bu siyasi bunaklık değilse..." şeklindeki sözleri sarf ettiğini belirterek, "Şentop, kendisi siyasi alzaymır ve hepimizin öyle olmasını ister. Madem geçmişte olan olayların unutulup unutulmamasına geldik, Sayın Şentop'a sorarlar; FETÖ'nün okullarına çocuklarını yolladığının unutulması bir siyasi alzaymır mıdır? FETÖ'nün tam da soruları çaldığı sene, senin evladının bütün soruları yapıp tam puan almasını unutmamızı mı istiyorsun? Sonra cemaatin televizyonu STV'ye çıkıp, oğlun yanında olduğu halde okullara ve Fetullah Gülen'e düzülen methiyeleri unutmamızı mı istiyorsun. Fatih Üniversitesinde akademisyenlik yaptığını mı unutmamızı istiyorsun?" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANIMIZA HAKARET VE İFTİRA EDENİ PİŞMAN EDERİZ" TBMM Başkanı Şentop'un tarafsız olması gerektiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti: "Polemik yapmak, hakaret, iftira neyine? Haddini bil Şentop. Meclis Başkanı gibi davranırsan, Meclis Başkanı gibi saygı görürsün. Polemiğe girişirsen, hani söyledin de lafın yerde kaldı, pişman olursun. Tarafsızlığı terk edip de Genel Başkanımıza hakaret ve iftira edeni pişman ederiz, perişan ederiz. Aklını başına topla. Ya o tarafsız olacağın makamı bırak, çık karşımıza, ya da oradan hakaret ve iftirayı bırak. Söylediğin o iftiraları kelimelerinin hepsi senin seviyeni gösteriyor. Siyaseten taban tabana zıt olduğun, siyaseten rekabet, düşmanlık içinde ayrı kutuplarda bulunduğun Soylu, partiyi parmağında oynatıyor, Meclis ile alay ediyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanlarının hakkını yiyor ve aklıyla alay ediyor; sen susuyorsun, kabahatinle oturuyorsun." "HENÜZ ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILAMA BAŞLATILMADI" CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün bir televizyon programında, üçüncü doz Kovid-19 aşısı yaptırdığını açıkladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki doz aşıyı kamuoyu önünde yaptırdığını anlatan Özel, üçüncü dozu ne zaman yaptırdığını sordu. Özel, "Eğer birinci doz aşıyı, hepimizin gözünün içine baka baka, Türkiye'de kimse için aşı yokken, sen 2020 yılının sonlarında vurulduysan bunu açıkla. Bu üçüncü doz hatırlatma aşısıysa, sağlık çalışanlarından önce aşıyı vurulma hakkını nereden buluyorsun?" ifadelerini kullandı. Antikor yükseltmek amacıyla yapılan üçüncü doz aşılamanın henüz sağlık çalışanlarına uygulanmadığını belirten Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti yetkililerinin açıklama yapmasını istedi. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 128 milyar doların altyapı harcamalarına ve Van depremi sonrası kullanıldığını söylediğini de aktararak, "10 yıl önceki depremde, 2 yıl önce var olan ve damadının tükettiği bir paranın harcandığını söyleyemezsin." dedi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla, AK Parti'li yetkililerin 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervine ilişkin daha önce yaptıkları açıklamalarını yalanladığını" iddia eden Özel, bu soruyu yöneltmeye devam edeceklerini bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na cevap: Bu bir eleştiri değil, iftira CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankasının faiz oranlarına ilişkin sözlerinin, döviz kurunda artışa yol açtığını savundu. Özel, "Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldığı 19 Mart'tan bu yana toplam 804 milyar lira maliyet çıkardı. Dün akşamki maliyeti an itibarıyla 76 milyar lira." şeklinde konuştu. Türk lirası cinsinden mevduatlardan kesilen stopajda indirim süresinin uzatıldığını kaydeden Özel, bunun devlete maliyetinin 12 milyar lira olduğunu söyledi. Türkiye'nin bütçeden salgın döneminde vatandaşa toplam 11 milyar lira ödediğini belirten Özel, "Zenginin, mevduat sahibinin cebine koyduğu 12 milyar lira var. Stopaj indirimine mi yoksa esnafın, yoksulun desteğe mi ihtiyacı var?" görüşünü dile getirdi. Özgür Özel, Türkiye'nin bugüne kadar en çok zorlandığı koalisyonla karşı karşıya olduğunu savunarak, "AK Parti memnun mu MHP ile koalisyondan, partinin içi huzurlu mu? Herkes 'Bu MHP'den bıktık.' demiyor mu? Türkiye, AK Parti iktidarlarından çok çekti. AK Parti, yoksullaştırıcı, yalnızlaştıcı, ötekileştiriciydi ama Cumhur İttifakı denilen AKP'nin MHP mutantı, daha çok yoksullaştırıcı, ötekileştirici, acı çektirici, perişan edici." sözlerini sarf etti.