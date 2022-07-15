HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

15.07.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener'den 15 Temmuz paylaşımıAkşener'den 15 Temmuz paylaşımı
Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldiGözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi
Böyle düğün görülmedi! "Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik"Böyle düğün görülmedi! "Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik"
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP 15 temmuz

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Tarihi çöküş geliyor, altın ve bunlardan alın

Tarihi çöküş geliyor, altın ve bunlardan alın

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Plajda yaşandı! Kadını öyle görünce defalarca tokat attı

Plajda yaşandı! Kadını öyle görünce defalarca tokat attı

10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti

10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti

Cinayet şüphelisini çiftliğe götüren taksici anlattı

Cinayet şüphelisini çiftliğe götüren taksici anlattı

İlginizi Çekebilir

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.