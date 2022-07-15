CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

#15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 15, 2022

Kaynak: DHA

