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  4. CHP lideri Özgür Özel'den 'erken seçim' yorumu! En çok sevindiği ve en çok üzüldüğü şehirleri açıkladı... 'Hayal kırıklığı' dedi, 3 isme tepkisi dikkat çekti

CHP lideri Özgür Özel'den 'erken seçim' yorumu! En çok sevindiği ve en çok üzüldüğü şehirleri açıkladı... 'Hayal kırıklığı' dedi, 3 isme tepkisi dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.04.2024 08:21
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31 Mart seçimlerinde elde ettiği başarıyla 47 yıl sonra yeniden birinci parti olan CHP'de genel başkan Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta da bu sevinici yaşayabileceklerini ancak hatalarından ders çıkardıklarını söyleyen Özel, "Aldığımız her oyun CHP değil, Türkiye İttifakı oyu olduğunun farkındayım" dedi. Erken seçim iddialarıyla ilgili de konuşan Özel, en çok sevindiği ve en çok üzüldüğü şehirleri açıkladı. Özel'in özellikle 3 isme yönelik tepkisi ise dikkat çekti.

CHP lideri Özgür Özel'den 'erken seçim' yorumu! En çok sevindiği ve en çok üzüldüğü şehirleri açıkladı... 'Hayal kırıklığı' dedi, 3 isme tepkisi dikkat çekti

31 Mart seçimlerinde tarihi bir başarı elde ederek 47 yıl sonra birinci parti olan CHP'de yüzler gülüyor. Manisa'dan Balıkesir'e, Adıyaman'dan Kütahya'ya kadar pek çok yerde yıllar sonra ilk kez belediye kazanan CHP'de yüzde 38'lik oy oranını değerlendiren Genel Başkan Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En son kendisi 3 yaşındayken CHP'nin birinci parti çıktığını belirten Özel, "Oy kullanırken, 'Haydi birinci parti olalım inşallah' diye attım. İkinci yüzyılın ilk seçiminden birinci parti çıkalım ve rövanşı alalım diyorduk." ifadelerini kullandı.

"14 MAYIS'TAKİ HATALARIMIZDAN DERS ALDIK"

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, 14 Mayıs'ta Altılı Masa'nın hataları nedeniyle alacakları seçimi alamadıklarını belirten Özel, "Kaynamayan tencere iktidar sarsar. Bu insanlar bunu 14 Mayıs akşamı da yaşayabilirlerdi. Ama biz hatamızdan ders aldık." diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ HER OY CHP'NİN DEĞİL TÜRKİYE İTTİFAKI'NINDIR"

İYİ Parti'deki oy kaybıyla igili yorum yapmaktan kaçınan Özel, "Çünkü yapacağım her tespit birilerini incitebilir. “Bana ablam demeyin” dediklerinde ben “Kavga etmem, ablamdır” dedim. Şu kadarını söyleyeyim: Aldığımız her oyun CHP değil, Türkiye İttifakı oyu olduğunun farkındayım. CHP’yi Türkiye İttifakı’nın partisi olarak tutmaya ve bu ittifakı büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIYORUM! HALK KARAR VERECEK"

Erken seçim çağrısı yapmayacağını velirten Özel, "Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan’ın telaşla “Dört yıl seçim yok demesi” bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız." yorumunda bulundu.

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EN ÇOK SEVİNDİĞİ YER NERESİ OLDU?

"Haritaya baktınız. Sizi en çok sevindiren neresi oldu?" sorusuna da yanıt veren CHP lideri Özel şu ifadeleri kullandı;

"Şüphesiz Manisa. Manisa’da en son yüzde 29-30 almıştık. Dün yüzde 60’la kazandık. Manisa’da Selendi, Demirci ve Saruhanlı hariç tüm ilçeleri aldık. En çok Soma’ya seviniyorum. Her seçim millet Soma’ya söver, ben de Twitter’dan 'Yapmayın etmeyin' diye yazardım.

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En memnun olduğum yerler Artvin ve Marmaris. Anketlerde çok geride çıkmıştık. Son anda oralara miting koyduk. İki yerde 'CHP’ye oy atmazsanız, AK Parti kazanacak' dedim.

"O PANKARTA ÇOK İÇERLENMİŞTİM"

Eskişehir ve Balıkesir, kafaya taktığım iki yerdi. Eskişehir’de İYİ Partili aday AK Parti’ye geçti ve siyasi yankesiciliğe uğradı muhalefet. Ona itiraz ediyordum. Kaybetsek kabullenemezdim. Bir de Balıkesir… Orada alacaklıydık. Ama İYİ Parti çok güçlü aday çıkardı ve aday sert kampanya yaptı. Annesinin evinin balkonundan “Git başka yerde demlen” diye bir pankart sarkıttı mitingimde. Ona içerlemiştim.

Adıyaman’a acayip sevindim. Kütahya’nın gelmesine aşırı memnun oldum."

"EN ÇOK MALATYA'YA ÜZÜLDÜM"

En çok üzüldüğü yerin ise Malatya olduğunu söyleyen Özel, "Veli Ağbaba’nın emeklerine üzüldüm. Yüzde 18’lik partiye yüzde 38 oy aldırdı. Hak etmişti ama iktidar son anda konsolide oldu. Çok büyük bir iş başardı." dedi.

"KENDİSİNİ DE ŞEHRİNİ DE TÜKETTİ"

Hatay'daki seçim yarışının devam ettiğini söyleyen Özel, ümitli olduğunu belirtirken Gökhan Zan içinse "Maalesef kendini de şehrini de tüketti." diye konuştu.

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"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM TUNÇ SOYER"

"En büyük hayal kırıklığınız nedir?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Tunç Soyer’dir en büyük hayal kırıklığım. Çağırdım, anlattım. Cemil Tugay’ın ankette en yüksek oyu alan iki isimden biri olduğunu kendisi de gördü. Yurt dışı görev teklif ettim. Memnun oldu. Akşam yemeğe çıktık birlikte. Gitti, birkaç gün sonra çok kötü açıklamalar yaptı. En büyük hayal kırıklığım… Kimseye küskün değilim ama İzmir’de kazanmamız için hiçbir şey yapmadı. İzmir’i değil, kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona." dedi.

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"ŞÜKRÜ BEYİ UYARDIK, KEŞKE DİNLESEYDİ"

Özel, Sarıyer'de bağımsız aday olan Şükrü Genç içinse "Şükrü Bey’in yaşına veriyorum. Uyardık, keşke dinleseydi." diye konuştu.

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