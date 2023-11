CHP lideri Özgür Özel'den kritik açıklamalar

CHP lideri Özgür Özel olağanüstü grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel'in açıklamasının satır başları:

"Bugün AYM'nin önünde basın meslek örgütleri vardı. Sansür yasası iptal edilsin diye beklediler. Biz de destek verdik ancak oy çokluğuyla reddettiler.

Yargıtay 3. dairesinin almış olduğu bir karar var. Bu karar düpedüz darbe girişimi. Ana muhalefet partisi olarak bunun sonuçlarına nasıl direneceğimizi paylaşacağım.

Can Atalay kararı açısından mağduriyet ifade eden bir karardır. Doğrudan bir kalkışma girişimidir. Karar sadece Can Atalay'ı değil, Hatay halkını, TBMM'yi ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ayrı ayrı had bildiriyor. Ve milli iradenin gölgelenmesi anlamına geliyor. Karar Anayasa Mahkemesinin tüzel kişiliğine bir tepkidir.

Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz. Bu olay AYM'ye meydan okumadır. Buna AYM üyeleri ayrı ayrı direneceklerse CHP arkalarındadır.

Yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne olan inançlara el uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. AYM'ye karşı suç duyurusunda bulunma olayı akıldan uzak bir yaklaşımdır."