CHP lideri Özgür Özel, yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştirecekleri mitingi iptal ettiklerini duyurdu

CHP lideri Özgür Özel, yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingi iptal ettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özel dün akşam yaptığı açıklamada ise "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun." demişti.







