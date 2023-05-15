HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP listelerinden İstanbul'da aday gösterilmişti! Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt milletvekili seçildi mi?

CHP listelerinden İstanbul'da aday gösterilmişti! Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt milletvekili seçildi mi?

15.05.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla beraber CHP'den İstanbul 1. bölge 9. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un milletvekili seçilip seçilmediği merak edilmeye başlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cemal Enginyurt 28. dönemde milletvekili seçildi ve Meclis'e girdi.

CHP listelerinden İstanbul'da aday gösterilmişti! Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt milletvekili seçildi mi?

Türkiye'nin sandık başına gittiği seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, açılan sandıklardaki oy oranları doğrultusunda milletvekili olarak Meclis'e giren isimler de belli olmaya başladı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin aday listesinde yer almıştı. Ordu'da aday gösterilmesi beklenen Enginyurt'un İstanbul listesinde yer alması da dikkat çekmişti. Enginyurt, sosyal medya hesabından adaylığını "9 Nisan doğum günüm. 9 Nisan CHP Milletvekili sırası açıklandı. 9. sırada İstanbul 1. Bölgeden, DP adına Milletvekili adayı olarak açıklandım. Sana söz yine baharlar gelecek" sözleriyle duyurmuştu.

CEMAL ENGİNYURT MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Cemal Enginyurt, CHP'den İstanbul 1. bölge 9. sıra milletvekili adayıydı. Açılan sandıklarda yer alan kesin olmayan sonuçlara göre Enginyurt, milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletvekili olmak değil esas olan, esas olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıdır. Nefsine yenik düşenlere yazıklar olsun. Bay Kemal geliyor demeye devam.
Sana söz yine baharlar gelecek." ifadelerini kullandı.

cemmm

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonuAliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlarErdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar
Erdoğan'dan oy sayımı sürerken 'sandık' çağrısıErdoğan'dan oy sayımı sürerken 'sandık' çağrısı
Anahtar Kelimeler:
seçim Cemal Enginyurt CHP demokrat parti

En Çok Okunan Haberler

Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!

Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Arzum Onan paylaşımı! Yanıt gecikmedi

Arzum Onan paylaşımı! Yanıt gecikmedi

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

İlginizi Çekebilir

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.