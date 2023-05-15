CHP listelerinden İstanbul'da aday gösterilmişti! Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt milletvekili seçildi mi?

Türkiye'nin sandık başına gittiği seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, açılan sandıklardaki oy oranları doğrultusunda milletvekili olarak Meclis'e giren isimler de belli olmaya başladı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin aday listesinde yer almıştı. Ordu'da aday gösterilmesi beklenen Enginyurt'un İstanbul listesinde yer alması da dikkat çekmişti. Enginyurt, sosyal medya hesabından adaylığını "9 Nisan doğum günüm. 9 Nisan CHP Milletvekili sırası açıklandı. 9. sırada İstanbul 1. Bölgeden, DP adına Milletvekili adayı olarak açıklandım. Sana söz yine baharlar gelecek" sözleriyle duyurmuştu.

CEMAL ENGİNYURT MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Cemal Enginyurt, CHP'den İstanbul 1. bölge 9. sıra milletvekili adayıydı. Açılan sandıklarda yer alan kesin olmayan sonuçlara göre Enginyurt, milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletvekili olmak değil esas olan, esas olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıdır. Nefsine yenik düşenlere yazıklar olsun. Bay Kemal geliyor demeye devam.

Sana söz yine baharlar gelecek." ifadelerini kullandı.

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