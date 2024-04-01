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  4. CHP Meclis'te koltuk kaybetti! 4 aday için 15 gün süre verildi: Tercih yapmayan kaybetmiş sayılacak

CHP Meclis'te koltuk kaybetti! 4 aday için 15 gün süre verildi: Tercih yapmayan kaybetmiş sayılacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 11:20
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Yerel seçimler TBMM'deki milletvekili sayısını da etkiledi. 26 vekil belediye başkanı olmak için yarıştı. İçlerinden sadece 4 CHP'li zafere ulaştı. Diğer partilerden bu başarıyı gösterebilen olmadı. Seçimi kazan 4 CHP'li vekil 15 gün içinde tercihlerini yapmazsa yeni görevlerini reddetmiş olacak. 4 CHP'linin belediye başkanlığına başlamasıyla birlikte de CHP'nin 129 olan vekil sayısı 125'e düşecek.

CHP Meclis'te koltuk kaybetti! 4 aday için 15 gün süre verildi: Tercih yapmayan kaybetmiş sayılacak

31 Mart seçimlerinin yankıları tüm Türkiye'de devam ediyor. Meclis'te görev alan 26 vekil belediye başkanlığı seçimlerine katılmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına katılan 26 milletvekilinden sadece CHP'li 4 isim belediye başkanlığını kazandı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne İYİ Partiden 7, CHP ve Saadet Partisinden 5, AK Parti'den 4, DEVA Partisi, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisinden 1, HÜDA PAR'dan 2 olmak üzere toplam 26 milletvekili katıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin aday gösterdiği 5 milletvekilinden 4'ü belediye başkanı seçildi.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞTÜ

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazandı.

Seçimi kazanan milletvekillerinin göreve başlamalarıyla 129 olan CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 125'e düşecek.

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22 MİLLETVEKİLİ SEÇİMDEN İSTEDİĞİNİ ALAMADI

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yerel seçimlerde ipi göğüsleyemedi.

CHP'DEN KAZANAMAYANLAR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya'da seçimi kaybederken İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş Adana Büyükşehir, İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir, İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir, Muğla Milletvekili Metin Ergun Muğla Büyükşehir, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde başarılı olamadı.

SAADET PARTİSİ KAYBEDENLERİ

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın İstanbul Büyükşehir, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Kayseri Büyükşehir, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün Denizli Büyükşehir, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Hatay Büyükşehir, Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yarışı kaybetti.

KAZANAMAYAN DEM ADAYLARI

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç belediye başkanı seçilemeyen diğer isimler oldu.

15 GÜN SÜRELERİ VAR

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un "Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez" hükmü gereğince belediye başkanı seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanacak. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılacak. (AA)

Yerel Seçim 2024


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