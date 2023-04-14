HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'nin adayları tanıtılıyordu! MHP'li isim harekete geçti: "Ben Kemal, zaten buradayım" ifadeleri herkesin dikkatini çekti

CHP'nin adayları tanıtılıyordu! MHP'li isim harekete geçti: "Ben Kemal, zaten buradayım" ifadeleri herkesin dikkatini çekti

14.04.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin Balıkesir'deki aday tanıtım törenine MHP'li ismin yaptırdığı reklam damgasını vurdu. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı netleşmeden önce sinyallerini verdiği "Ben Kemal, geliyorum" repliği hafızalara kazınmıştı. Tören sırasında vatandaşların gözüne çarpan "Ben Kemal, zaten buradayım" ifadeleri herkesin dikkatini çekti.

CHP'nin adayları tanıtılıyordu! MHP'li isim harekete geçti: "Ben Kemal, zaten buradayım" ifadeleri herkesin dikkatini çekti

Balıkesir’de CHP'nin aday tanıtım töreni yapıldı. Meydandaki dijital reklam alanında "Ben Kemal, zaten buradayım" yazılı reklam belirdi. MHP'li ismin bozkurt işareti yaptığı fotoğraf yoldan geçenleri de gülümsetti.

PLATFORMA ÇIKTIKLARI ANDA BELİRDİ

MHP’li belediye meclis üyesi Kemal Aydın’ın iş yerinin bulunduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda CHP’nin aday tanıtım organizasyonu düzenlemesi ilginç anları da beraberinde getirdi. CHP’li milletvekili adaylarının platforma çıktığı anda platform arkasında beliren "Ben Kemal, zaten buradayım" yazısı siyasi bir hiciv olarak vatandaşları da gülümsetti.

8fb3423f-0934-4144-b926-b8a66cfcea70

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam kampanyasında kullandığı ’Ben Kemal, geliyorum’ sloganına atıfta bulunan MHP’li meclis üyesinin ’Ben Kemal, zaten buradayım’ sloganı ilginç bir olay olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden ölüm! 4 yaşındaki çocuk inşaattaki su birikintisinde boğulduKahreden ölüm! 4 yaşındaki çocuk inşaattaki su birikintisinde boğuldu
Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...
İşte cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası!İşte cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı

Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı: Bebeğin babası...

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı: Bebeğin babası...

İlginizi Çekebilir

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.