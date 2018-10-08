HABER

CHP'nin Antalya adayı kim olacak? Muhittin Böcek ilk kez açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

CHP’nin Antalya’da Büyükşehir Belediyesi için adaylıkta ismi geçen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “15’inde nasip olursa genel başkanımız adaylığımı açıklayacağını söyledi." dedi.

CHP'nin Antalya adayı kim olacak? Muhittin Böcek ilk kez açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu İlçesi’nde katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhittin Böcek, “25 yıllık siyasi hayatımda spor ile siyaseti hep ayırdım. 25 yıldır er meydanlarında olan biriyim. 49 tane güreşçim var. Bunları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum. 15’inde nasip olursa genel başkanımız adaylığımı açıklayacağını söyledi. 25 yıllık siyasi hayatımı büyükşehirde devam ettirmek istiyorum” dedi.

“GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ İNŞALLAH"

Büyükşehiri yönetmeye hazır olduğunu ifade eden Böcek, “Güzel günler göreceğiz inşallah. Görev tebliğ edildiği anda Antalya’da herkesi kucaklayacak çok güzel projelerimiz var. Barış ve huzur içerisinde Antalya’mızı yöneteceğiz. Geçen dönem Konyaaltı Belediyesi ile ilgili 14 aday adayımız vardı. Şimdi büyükşehire geçeceğimizden dolayısı ile 25’i bulur diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum.”

muhıttın bocek

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin BÖCEK 1962 yılında Konyaaltı Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitiminden sonra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

İş yaşamında zirai üretim ve turizm taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermiştir. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer alan BÖCEK, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.

18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde % 27’lik oy oranı ile seçilmiştir. Yeni kentleşmekte olan Konyaaltı’na çağdaş bir vizyon kazandıran Başkan BÖCEK, 5 yıllık başarılı bir çalışma döneminin ardından 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olmuş, ikinci dönem % 50’nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçilmiştir. Mart 2009 Yerel Seçimlerine yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak giren BÖCEK, Konyaaltı’ndaki 10 yıllık başarılı çalışmalarının ardından halkın takdiriyle seçimi bir kez daha açık farkla kazanmıştır. 30 Mart 2014 seçimlerinde bir ilke imza atan Başkan BÖCEK, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı olmuş ve bu başarısını %60’lık oy oranıyla taçlandırmıştır.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

PARTNERTwitter’da çalışmak ister misiniz?Twitter’da çalışmak ister misiniz?
Erkan Baş ve Barış Atay TİP'e geçti! Meclis'te 9. partiErkan Baş ve Barış Atay TİP'e geçti! Meclis'te 9. parti
CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğrafCHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu CHP Antalya muhittin böcek muhittin böcek kimdir

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Esnafın Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı ekonomik durum yorumu sosyal medyayı sallıyor!

Esnafın Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı ekonomik durum yorumu sosyal medyayı sallıyor!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkan Baş ve Barış Atay TİP'e geçti! Meclis'te 9. parti

Erkan Baş ve Barış Atay TİP'e geçti! Meclis'te 9. parti

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları kim olacak? Öne çıkan isimler...

CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları kim olacak? Öne çıkan isimler...

Muharrem İnce ön seçim olursa İstanbul’da aday

Muharrem İnce ön seçim olursa İstanbul’da aday

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.