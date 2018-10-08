CHP'nin Antalya adayı kim olacak? Muhittin Böcek ilk kez açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu İlçesi’nde katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhittin Böcek, “25 yıllık siyasi hayatımda spor ile siyaseti hep ayırdım. 25 yıldır er meydanlarında olan biriyim. 49 tane güreşçim var. Bunları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum. 15’inde nasip olursa genel başkanımız adaylığımı açıklayacağını söyledi. 25 yıllık siyasi hayatımı büyükşehirde devam ettirmek istiyorum” dedi.
“GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ İNŞALLAH"
Büyükşehiri yönetmeye hazır olduğunu ifade eden Böcek, “Güzel günler göreceğiz inşallah. Görev tebliğ edildiği anda Antalya’da herkesi kucaklayacak çok güzel projelerimiz var. Barış ve huzur içerisinde Antalya’mızı yöneteceğiz. Geçen dönem Konyaaltı Belediyesi ile ilgili 14 aday adayımız vardı. Şimdi büyükşehire geçeceğimizden dolayısı ile 25’i bulur diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum.”
MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?
Muhittin BÖCEK 1962 yılında Konyaaltı Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitiminden sonra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.
İş yaşamında zirai üretim ve turizm taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermiştir. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer alan BÖCEK, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.
18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde % 27’lik oy oranı ile seçilmiştir. Yeni kentleşmekte olan Konyaaltı’na çağdaş bir vizyon kazandıran Başkan BÖCEK, 5 yıllık başarılı bir çalışma döneminin ardından 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olmuş, ikinci dönem % 50’nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçilmiştir. Mart 2009 Yerel Seçimlerine yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak giren BÖCEK, Konyaaltı’ndaki 10 yıllık başarılı çalışmalarının ardından halkın takdiriyle seçimi bir kez daha açık farkla kazanmıştır. 30 Mart 2014 seçimlerinde bir ilke imza atan Başkan BÖCEK, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı olmuş ve bu başarısını %60’lık oy oranıyla taçlandırmıştır.
Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.
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