CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Hakan Aygün 'Her yol ona çıkıyor' diyerek açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu 3'lü görüşmenin etkileri sürüyor. Ankara'daki sürpriz görüşme kulisleri hareketlendirirken CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Flash TV’deki programında söz konusu görüşmenin perde arkasını aktaran gazeteci Hakan Aygün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Bilgileri birinci elden aldığını belirten Aygün CHP’nin adayının Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını iddia etti.

Gazeteci Aygün şu ifadeleri kullandı;

"Önümüzde enteresan bir birleştiren Kılıçdaroğlu karakteri var. Millet ittifakında içinde de kimseyle sorunu yok, hem seviyor, hem seviliyor. Güven veriyor.. Keza HDP'yi de düşünecek olursak, Millet ittifakı içinde HDP'yle sorunlu olanlar veya HDP'nin sorun duyacakları var, ama Kemal Bey'le tüm muhalefeti de kapsayacak şekilde sorunlu olduğu bir parti de yok, kendisini sevmeyen bir parti de yok.. Herkese güven veriyor.

CHP İÇİNDE DE TEREDDÜTLER VAR

Adaylığı için bazı CHP'lilerde ve bazı muhalefet bileşenlerinde tereddütler var kuşkusuz. Bence zamanla geçip gidecek tereddütler bunlar. Çünkü, verdiği güven ve dayanışma duygusuyla, gelecek için müthiş bir olası cumhurbaşkanı profili çiziyor Sayın Kılıçdaroğlu.

"HER YOL ONA ÇIKIYOR"

Hani bir laf vardır ya, 'Her yol Roma'ya çıkar diye. İttifak içinde olur ya da olmaz. Ama 2023 seçimlerinde her yol Millet ittifakına ve Kılıçdaroğlu'nun 'tarafsız cumhurbaşkanlığı'na çıkıyor."



