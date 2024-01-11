CHP’nin Eskişehir için yeni adayı açıklandı! Yılmaz Büyükerşen’den veda mesajı: ‘Ayşe Ünlüce’yi ben önerdim’

CHP, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belediyede hukuk müşavirliğinin yanı sıra genel sekreterlik görevlerinde bulunan 2 çocuk annesi avukat Ayşe Ünlüce'yi (54) aday gösterdi. Ünlüce'nin adaylığı ile Eskişehir'de 1999 yılından bu yana 5 dönemdir belediye başkanı olan Yılmaz Büyükerşen'in (86) dönemi de kapanmış oldu.

Anadolu Üniversitesi'nde 2 dönem rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 1999 yerel seçimlerinde aday gösterildiği DSP'den belediye başkanlığını kazandı. Sonraki 2004, 2009 seçimlerini DSP'den aday gösterilerek kazanan Büyükerşen, 2011 yılında DSP'den istifa ederek CHP'ye geçti; 2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimleri de kazanarak, üst üste 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bu yıl mart ayında yapılacak olan yerel seçimleri için CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan Büyükerşen, aday gösterilmedi. CHP yönetimi, Büyükerşen yerine belediyede hukuk müşavirliğinin ardından geçen aya kadar genel sekreterlik görevini sürdüren avukat Ayşe Ünlüce'yi aday gösterdi. Ünlüce'nin adaylığı ile Büyükerşen'in 25 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı dönemi de kapanmış oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili olan eşi Aydın Ünlüce'yi geçen yıl mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ünlüce, Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yaptı. Türk Telekom A.Ş. ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde hukuk müşaviri olarak görev alan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 1'inci Hukuk Müşaviri oldu. 2018 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevine getirilen Ünlüce, 2024 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa etti.

HATİPOĞLU, TEBRİK ETTİ

Ayşe Ünlüce, başkanlık için AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti başkan adayı Melih Aydın ile yarışacak. Hatipoğlu, Ayşe Ünlüce'nin adaylığını tebrik ederek, "CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sn. Ayşe Ünlüce'yi tebrik ediyorum. Eskişehir'e yakışan bir seçim süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Öte yandan adaylığı kesinleşen diğer tüm adaylara da başarılar diliyorum. Hepimiz Eskişehir'e hizmet etme niyetindeyiz. Allah herkesin yolunu açık etsin" dedi.

BÜYÜKERŞEN’DEN VEDA MESAJI

Eskişehir’de 25 yıllık görevinin ardından yeniden aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, veda mesajı yayınladı. CHP’nin yerine aday gösterdiği Ayşe Ünlüce ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Büyükerşen, çeyrek asırdır mutlu ve huzurlu bir kent yaratmak için çalıştığını ifade ederek, “Canım Eskişehir, değerli hemşehrilerim, 1999 yılında çıktığımız ve sizlerin de büyük destekleri ile içerisine çok büyük hizmetler sığdırarak 25. yılını doldurduğum belediye başkanlığı yolculuğumun son durağına gelmiş bulunuyorum. Çeyrek asırlık bu süreçte Eskişehirlilerin yaşamaktan mutlu ve huzurlu oldukları bir kent yaratmak için var gücümle çalıştım. Görüyorum ki hepimizin gurur duyduğu, Türkiye’de parmakla gösterilen bir kent kimliği oluşturduk. Bu yüzden son derece mutlu ve gururluyum. Son durak demişken sanmayın ki bu yolculuk sona eriyor, bu hikaye yarım kalıyor. Şimdi tüm şehir, kadın, erkek, yaşlı, genç, hep birlikte, Eskişehir’e çok yakışacağına yürekten inandığım kadın bir belediye başkanı ile bu güzel hikayeyi sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

‘ÜNLÜCE’Yİ BEN ÖNERDİM’

Yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce’yi kendisinin önerdiğini ifade Yılmaz Büyükerşen, “Büyükşehir Belediyemizde yıllardır genel sekreterlik görevini başarıyla yürüten, yol arkadaşım, değerli kardeşim Av. Ayşe Ünlüce; benim önerim, Genel Başkanımız Özgür Özel ve Parti Meclisimizin de takdiriyle dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak ilan edilmiştir. Hem Genel Başkanımızı hem de Parti Meclisimizin tüm üyelerini aldıkları bu karar için kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, 25 yıldır bana göstermiş olduğunuz teveccüh, duyduğunuz güven, hissettirdiğiniz sevgi ve saygı için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır beni desteklediğiniz gibi, başkanlığımı devretmekten büyük mutluluk ve onur duyacağım sevgili Ayşe Ünlüce’yi de destekleyeceğinize, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Sizleri çok seviyor, hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

DHA





