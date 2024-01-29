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CHP'nin İzmir adayı kim olacak? İsmail Saymaz paylaştı: 'Özgür Özel bir saat önce tebliğ etti'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 17:05 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ederken CHP'nin İzmir adayının kim olacağı ile ilgili soru halen cevap bulmadı. Gazeteci İsmail Saymaz konu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir saat önce aday gösterecekleri kişiye adaylığını tebliğ ettiğini aktardı.

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? İsmail Saymaz paylaştı: 'Özgür Özel bir saat önce tebliğ etti'

Yerel seçimler için heyecan başladı. Gözler parti ve ittifakların çıkaracağı adaylara çevrildi. CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı yerel seçimlerde aday gösterme kararı almıştı. CHP'nin İzmir adayının kim olacağı ile ilgili soru halen cevap bulmadı.

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İSMAİL SAYMAZ DUYURDU

Farklı farklı isimler konuşulurken gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Saymaz, Özel'in İzmir adaylığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı gösterme kararı aldığını aktardı.

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"1 SAAT ÖNCE GENEL MERKEZDE GÖRÜŞTÜ"

Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP lideri Özgür Özel, yaklaşık bir saat önce genel merkezde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a 'İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK’ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi’nde karar bağlayacağız' dedi."

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Cemil Tugay


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Yerel seçim İzmir CHP
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