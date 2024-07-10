CHP resmen duyurdu: Özgür Özel Şam'a giderek Esad ile görüşecek!

CHP'li Burhanettin Bulut, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin ilk kez konuştu ve Özel'in Şam'a gideceğini söyledi. Bulut, Özel'in çözüm için ülkeye gideceğini söyledi.

'OLUMLU YANIT GELDİ'

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Bulut şunları söyledi: "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı bir açıklamada Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade ederek, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor. Bu mesele Türkiye'nin en yakıcı sorunu, sığınmacı sorununu bizim öncelikli meselemiz" sözlerini kullanmıştı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





