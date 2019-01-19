HABER

"CHP şehit kanıyla kuruldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 16:30 | Son Güncelleme

Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine, kendi geçmişine laf söylemiş olur" - "Biz demokrasiyi Atatürk'ün vasiyeti olarak kabul ediyoruz. 31 Mart'ta hep beraber başaracağız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine, kendi geçmişine laf söylemiş olur." dedi.

Özel, Uşak'ın Banaz ilçesindeki parti binasının açılışında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Türkiye'de demokrasinin savunucusu ve koruyucusu olduğunu belirten Özel, 31 Mart'ta Türkiye'nin yeni bir güne uyanacağını ve demokrasinin kazanacağını ifade etti.

Yerel seçimlerde tüm partililere görev düştüğünü anlatan Özel, "Hep birlikte çalışacağız, ev ev, köy köy dolaşarak adaylarımızı destekleyeceğiz. Biz demokrasiyi Atatürk'ün vasiyeti olarak kabul ediyoruz. 31 Mart'ta hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Partisinin "Rezidanslarda değil, Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu" kaydeden Özel, "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine kendi geçmişine laf söylemiş olur. Bugünkü siyasi çıkarlarla CHP'ye laf söyleyenlerin dili tutulsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşları ayrıştırmadan yerel seçim çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Özgür Özel, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

İstanbul, Ankara başta olmak üzere, partisinin adaylarının başarılı olacağını belirten Özel, CHP'li başkanların hukukla, adaletle, liyakatla görevlerini yerine getireceğini anlattı.

Özgür Özel, daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

PARTNERBu paylaşımıyla sosyal medyayı salladıBu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Kurtulmuş: Millet gibi düşünmeyen cumhurbaşkanı olamayacakKurtulmuş: Millet gibi düşünmeyen cumhurbaşkanı olamayacak
Özhaseki: İdeolojik takıntılar Çankaya'yı gerilettiÖzhaseki: İdeolojik takıntılar Çankaya'yı geriletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Milletvekili Özgür Özel toplantı

En Çok Okunan Haberler

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham’ı kabul etti

Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.