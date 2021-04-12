CHP Sözcüsü Öztrak'tan AK Parti'ye 'kongre' göndermesi

Salgın nedeniyle günlük vaka sayılarının 50-55 bin civarına yerleştiğini, her gün yaklaşık 250 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Öztrak, vefat ve ağır hasta oranlarının rekor kırdığını, hastanelerde her 100 ağır hastadan neredeyse 10'unun yitirildiğini söyledi.

Öztrak, hükümetin Kovid-19 salgınında, "yetersiz destekler verdiğini, işsizliğin arttığını, vatandaşların gelecek kaygısı içinde olduğunu" öne sürdü. Öztrak, hükümetin muhalefete ağır hakaretler ederek, suçunu ve sorumluluğunu gizlemeye çalıştığını da iddia etti.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekillerinin ülkenin dört bir yanını dolaşmaya devam ettiğini belirtti.

"Hastanelerde yoğun bakım servislerinin alarm verdiğini, salgında üçüncü dalgayla karşı karşıya olunduğunu" belirten Öztrak, ilk iki dalganın sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretleriyle göğüslendiğini, bu son dalganın "yorgun bir sağlık ordusuyla karşılandığını" ifade etti.

Sağlık Bakanının "Vaka sayılarındaki ciddi artışı, sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef." açıklaması yaptığını aktaran Öztrak, şöyle devam etti:



"Önlemleri kim gevşetti Sayın Bakan? Bu acı tablonun sorumlusu kim? Siz bu sorulara cevap veremezsiniz. Cevabı biz verelim. Bu acı tablonun sorumlusu, siyasi iflasının üstünü örtmek için lebalep parti kongreleri yapan Erdoğan'dır. Sorumlu, tedbirleri zamanında ve tam almayan, kendi koyduğu kurallara kendi uymayan Erdoğan'dır."

SİYASİ KORKULARI MİLLETİN CAN GÜVENLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇTİ"

AK Parti'nin kongresini yapmasının üzerinden 18 gün geçtiğini, bu sürede virüs yüzünden 3 bin 477 vatandaşın hayatını kaybettiğini öne süren Öztrak, "Biz de lebalep dolu, kapalı salonlarda kurultay yapmayı bilirdik. Ama biz, milletimizin sağlığını düşündük. Kurultayımızı seyircisiz ve açık alanda yaptık. Kimsenin sağlığını riske atmak istemedik. Ama aynı ciddiyet ve sorumluluğu Erdoğan ve onun şahsım hükümeti göstermedi. Siyasi korkuları, milletin can güvenliğinin önüne geçti." diye konuştu.

