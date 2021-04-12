CHP'li Öztrak: Yoğun bakım servisleri alarm veriyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında, Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, geçen hafta yurttaki gezilerine devam ettiklerini belirterek, "Başta Sayın Genel Başkanımız, CHP'nin tüm yöneticileri, milletvekilleri, memleketimizin dört bir yanını dolaşmaya devam etti. Sayın Genel Başkanımız Sinop ve ilçelerindeydi. Milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı Yalova’daydı, bir kısmı Karabük’teydi, bir kısmı Kars’taydı, bir kısmımız da CHP Ekonomi Masası olarak, Malatya ve Adıyaman’daydık. Gittiğimiz yerlerde, milletimizin dertlerinin, sıkıntılarının artık dayanılmaz hale geldiğini ve milletimizin mübarek ramazan ayına hak etmediği bir çaresizlik duygusu içinde girdiğini gördük" diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Öztrak, Türkiye’de salgının ciddi bir şekilde etkilerinin görüldüğünü belirterek şunları söyledi:



"Günlük vaka sayıları 50-55 bin civarına yerleşti. Her gün yaklaşık 250 vatandaşımızı, 250 canımızı kaybediyoruz. Vefat, ağır hasta oranları maalesef rekor kırıyor. Hastanelerde her 100 ağır hastadan neredeyse 10'unu yitiriyoruz. Salgının başından beri bu oranları ilk kez görüyoruz. Dün Sayın Genel Başkanımız yoğun bakım doktorlarıyla bir toplantı yaptı. Hastanelerde yoğun bakım servisleri alarm veriyor. Salgında üçüncü dalgayla karşı karşıyayız. İlk iki dalgayı, sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayretleriyle göğüsledik. Ne yazık ki bu son dalgayı yorgun bir sağlık ordusuyla karşılıyoruz" dedi.